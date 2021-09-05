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Выступала за "ДНР", а работать пришла в украинский ВУЗ: Сеть возмутил поступок педагога из Бахмута

5 сентября 2021, 19:40
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Администрация учреждения проблемы в таком трудоустройстве не видит.

Ольга Черная выступала за оккупантов / Скриншот

Учительница Ольга Черная, которая ранее агитировала школьников за "ДНР", теперь, как ни в чем не бывало, работает в украинском ВУЗе. Более того, как пишет "Вільне радіо", известно, что ее сын принимал участие в незаконных вооруженных формированиях и оккупации Бахмута.

Ольга Черная активно проводила в оккупированном Донецке "патриотические" занятия с учениками младших классов. Все было би ничего, однако о "родине" она говорила на фоне портрета главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. На сегодняшний день педагог преподает в Бахмуте. Она работает в Горловском институте иностранных языков, который переехал из оккупированной Горловки в Бахмут еще 10 ноября 2014 года.

Данный факт подтвердила директор института Евгения Белицкая и поведала, что Черная действительно работает у них. Она занимает должность культорганизатора.

Также по словам директрисы, она не видит никаких препятствий для трудоустройства женщины. Более того, заявила, что решать ситуацию с Черной должны правоохранители, а не администрация учреждения.

"Трудоустроена. И что? На нее заведено какое-то дело или что? Человек лишен каких-либо прав на территории Украины? Дело заведено на нее? Если не заведено дело, что это вообще такое? Насколько я знаю, она не лишена никаких гражданских прав", - отметила Белицкая.

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Внимание! Видео содержит антиукраинскую пропаганду.

Между тем, в Сети до сих пор гуляет видео, на котором отчетливо видно, как Черная проводит антиукраинскую пропаганду и агитирует за "ДНР" учеников младших классов лицея № 5 в оккупированном Донецке. Портрет главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко и доски с надписью "Государственные символы ДНР" - хорошо видны на кадрах.

Также известно, что Ольга Черная внесена в базу Центра "Миротворец" как "пособник террористов" ДНР" за "антиукраинскую пропаганду и агитацию".

А ее сын, Сергей Иочков принимал активное участие в незаконных вооруженных формированиях и был одним из оккупантов Бахмута. Однако он погиб при освобождении города украинскими военными.

"7 июня погиб мой сын Сергей погиб как герой, защищая свою землю, свой город от карателей", - писала Черная в соцсетях и еще в 2014 году опубликовала коллаж с ребенком, российским триколором и надписью на английском "#Save Donbass from Ukraine Army".

Напомним, ранее ведущая ТСН и ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1 Наталья Мосейчук заявила, что российский народ каждый вечер обрабатывает д*рьмом "зомбоящик".

Мосейчук в эфире шоу Право на владу посоветовала пропагандистам Российской Федерации "вычесывать" вопросы, связанные с их страной, а не с Украиной.

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ДНР педагог Украина
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