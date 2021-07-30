Гадкая парочка: у Навального рассказали о роскошной недвижимости путинских топ-пропагандистов

Ольга Скабеева / скриншот из видео

В РФ пропагандисты государственного телеканала Россия 1 Евгений Попов и Ольга Скабеева владеют недвижимостью на 300 млн рублей.

Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией, первую квартиру они купили в 2015 году в новом доме на улице Верхняя Масловка в Москве.

"Отличное место, Петровский парк в 100 метрах, да и до работы недалеко. Всего шесть минут на машине или 26 пешком. По московским меркам – всего ничего. 105 квадратных метров и вид на парк. Стоит такая квартира 45 миллионов рублей", – говорится в материале.

Вторую квартиру расследователи нашли через фотографии Попова в лифте дома, который находится в новом элитном жилом комплексе ВТБ Арена Парк. Дом расположен в 800 метрах от студии ВГТРК. Тут супруги купили 170-метровую квартиру на девятом этаже. Внутри квартиры есть 37-метровая гостиная, совмещенная с такого же размера холлом, три спальни, четыре санузла. Стоимость с отделкой и ремонтом ФБК оценил в 130 млн рублей.

В этом же жилом комплексе Попов и Скабеева владеют нежилым помещением с отдельным входом на первом этаже площадью 180 кв. метров, стоимость которой оценивается авторами расследования в 130 млн рублей.

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"Итого только эти две квартиры и нежилое помещение тянут на 300 миллионов рублей. Ни у Попова, ни у Скабеевой не было никакого бизнеса, они не предприниматели, у них нет никакого другого дохода, кроме как от нас с вами, от государственного телеканала Россия", – указывают в фонде.

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