Facebook ударила по фейкам пропагандистов РФ, Москва ответила

В РФ вспыхнул скандал из-за бана Facebook статьи об "украинских радикалах" / GettyImage

Социальная сеть Facebook заблокировала статьи росСМИ о задержании в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ.

Опубликованная российскими пропагандистами информация была оценена Facebook, как ложная. Как пишет РБК, их материал был полностью основан на официальных сообщениях Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ.

В статье говорилось, что были задержаны сторонники украинской молодежной радикальной группы МКУ, якобы причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений.

"В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют", — говорится в сообщении эксперта по проверке фактов StopFake, с которым сотрудничает Facebook.

Соцсеть руководствовалась выводом, что "многие российские средства массовой информации" сообщили о якобы выявленной в Воронеже группировке последователей украинской неонацистской организации МКУ и утверждали, что в группу входили трое местных жителей: Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов. В сообщении Facebook указывается, что в самом пресс-релизе СК не упоминается о каких-либо украинских связях задержанных.

Отметим, что Роскомнадзор уже отреагировал на блокирование фейков российских пропагандистов и потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook соответствующее письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах Взгляд, РБК и ТАСС.

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Ранее в Следкоме РФ заявили о задержании в Воронеже молодых людей, которые якобы были сторонниками молодежной "радикальной группы" из Украины – "МКУ".

Задержанных обвинили в совершении насильственных преступлений, а также причастности к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.