"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России

Наталья Мосейчук дала советы российским пропагандистам / Скриншот

Ведущая ТСН и ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1 Наталья Мосейчук заявила, что российский народ каждый вечер обрабатывает д*рьмом "зомбоящик".

Мосейчук в эфире шоу Право на владу посоветовала пропагандистам Российской Федерации "вычесывать" вопросы, связанные с их страной, а не с Украиной.

По ее мнению, гражданам РФ, в частности, стоит рассказать, о провале вакцинации российской вакциной от коронавируса COVID-19 Спутник V, о нацистах, которых для драк нанимают люди, наделенные властью, а также о том, как суд Гааги рассматривает дело о крушении на Донбассе малазийского Боинга 777.

"Насчет "зомбоящика", который каждый вечер обрабатывает свой народ д*рьмом, – я имею в виду российский народ. Уважаемые, либо не уважаемые, россияне! Вы лучше расскажите, как умирает ваше село, названное в честь вашего президента Путина (Владимира Путина – Ред.)...", – сказала ведущая.

Мосейчук добавила, что гражданам России также нужно объяснить, почему их лидера не хотят видеть в приличном обществе.

Реклама

"…Вы расскажите о том, как в вашей идеологии уживаются убиенный царь-батюшка (Николай II) и Владимир Ильич Ленин (российский революционер, советский политический и государственный деятель – Ред.)…", – дала еще один совет пропагандистам телеведущая.Выпуски ТСН и шоу Право на владу можно посмотреть на сайте 1+1 video.

Напомним, Россия в 2014 году захватила Крым, провела там так называемый "референдум" и признала полуостров своей территорией.

В том же году пророссийские боевики взяли под контроль часть Луганской и Донецкой областей и создали там "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику".

РФ также развернула против Украины информационную войну – в ход пошла пропаганда.

В 2014-м, 17 июля, в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР", был сбит Боинг 777. На борту самолета находились граждане десяти государств – 298 человек, никто не выжил.

Позже выяснилось, что самолет сбит зенитно-ракетным комплексом Бук. Международная следственная группа пришла к выводу, что Бук принадлежал российской армии. Потом дело о гибели Боинга начал рассматривать суд Гааги.

Справка. В марте 2020 года началась пандемия COVID-19. Вакцины от коронавируса начали разрабатывать в ряде стран мира.

В РФ 11 августа того же года зарегистрировали вакцину, которая не прошла самую важную – третью стадию испытаний. Во время третьей стадии препарат испытывают на большом количестве людей, и определяются его побочные эффекты.

Препарат Спутник V не одобрила Всемирная организация здравоохранения.