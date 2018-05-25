Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении "Боинга" на Донбассе

24 мая Международная следственная группа официально объявила, что зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого сбили Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", принадлежал российским Вооруженным Силам.

Минобороны России традиционно опровергло все обвинения. "Данные фейки были дезавуированы и опровергнуты российскими экспертами", — заявили в Минобороны.

25 мая власти Нидерландов и Австралии, опираясь на выводы следствия, официально возложили ответственность за крушение в 2014 году малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Как пишет BBC News, сейчас "правительство готовит следующий шаг".

"Мы требуем от России взять на себя ответственность и полностью сотрудничать в установлении правды и справедливости для жертв полета MH17 и их родственников", — цитируется заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока на сайте правительства Нидерландов.

По его словам, страны намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

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Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

Ранее международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.