Вибух в Харкові знищив одну з найвідоміших покинутих будівель

У Харкові підірвано найвищу частину елеватора / Скріншот з відео suspilne.media

У неділю, 16 травня, в Харкові у районі Південного вокзалу між вулицями Чоботарська та Євгена Котляра вибухом знищили найвищу частину елеватора, який давно не працював.

Вибух у Харкові сьогодні стався о 10:00, перед ним комунальники перекрили рух по вул.Євгена Котляра, повідомляє suspilne.media.

За його даними, на демонтаж будівлі прийшли подивитися близько ста осіб.

Підрив елеватора пройшов успішно, будівля впала у бік спорткомплексу Локомотив, утворився стовп пилу.

Протягом місяця в Харкові планують підірвати ще одну будівлю елеватора.

У Харкові підірвано найвищу частину елеватора, пізніше знесуть ще одну будівлю / suspilne.media

Підрив елеватора у Харкові – опубліковано відео