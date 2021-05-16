Вибух в Харкові знищив одну з найвідоміших покинутих будівель

В обласному центрі у неділю вранці прогримів вибух.
У неділю, 16 травня, в Харкові у районі Південного вокзалу між вулицями Чоботарська та Євгена Котляра вибухом знищили найвищу частину елеватора, який давно не працював.
Вибух у Харкові сьогодні стався о 10:00, перед ним комунальники перекрили рух по вул.Євгена Котляра, повідомляє suspilne.media.
За його даними, на демонтаж будівлі прийшли подивитися близько ста осіб.
Підрив елеватора пройшов успішно, будівля впала у бік спорткомплексу Локомотив, утворився стовп пилу.
Протягом місяця в Харкові планують підірвати ще одну будівлю елеватора.
Підрив елеватора у Харкові – опубліковано відео
- Довідка. Елеватор – це зерносховище, у якому є обладнання для прийому, очищення, сушіння та відвантаження зерна.
- Елеватор у Харкові почав працювати у 1900 році, пише Вікіпедія. Він пропрацював майже сто років. Роботу харківського елеватора припинено у середині 1990-х років.
- Харківський елеватор вважається одним з наймасштабніших та найвідоміших занедбаних об'єктів в обласному центрі. На місці елеватора планують побудувати житловий мікрорайон.
Автор: Катерина Присяжнюк