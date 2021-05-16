Взрыв в Харькове уничтожил одно из самых известных заброшенных зданий

В Харькове подорвана самая высокая часть элеватора / Скриншот с видео suspilne.media

В воскресенье, 16 мая, в Харькове в районе Южного вокзала взрывом уничтожили самую высокую часть неработающего элеватора, который находится между улицами Чеботарская и Евгения Котляра.

Взрыв в Харькове сегодня произошел в 10:00, перед ним коммунальщики перекрыли движение по ул. Евгения Котляра, сообщает suspilne.media.

По его данным, на демонтаж здания пришли посмотреть около ста человек.

Подрыв элеватора прошел успешно, здание упало в сторону спорткомплекса Локомотив, образовался столб пыли.

На протяжении месяца в Харькове планируют подорвать еще одно здание элеватора.

В Харькове подорвана самая высокая часть элеватора, позже снесут еще одно здание / suspilne.media

Подрыв элеватора в Харькове – опубликовано видео