Взрыв в Харькове уничтожил одно из самых известных заброшенных зданий

В областном центре в воскресенье утром прогремел взрыв.
В воскресенье, 16 мая, в Харькове в районе Южного вокзала взрывом уничтожили самую высокую часть неработающего элеватора, который находится между улицами Чеботарская и Евгения Котляра.
Взрыв в Харькове сегодня произошел в 10:00, перед ним коммунальщики перекрыли движение по ул. Евгения Котляра, сообщает suspilne.media.
По его данным, на демонтаж здания пришли посмотреть около ста человек.
Подрыв элеватора прошел успешно, здание упало в сторону спорткомплекса Локомотив, образовался столб пыли.
На протяжении месяца в Харькове планируют подорвать еще одно здание элеватора.
Подрыв элеватора в Харькове – опубликовано видео
- Справка. Элеватор – это зернохранилище, в котором есть оборудование для приема, очистки, сушки и отгрузки зерна.
- Элеватор в Харькове начал работать в 1900 году, пишет Википедия. Он проработал почти сто лет. Работа харьковского элеватора прекращена в середине 1990-х годов.
- Харьковский элеватор считается одним из самых масштабных и наиболее известных заброшенных объектов в областном центре. На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.
Автор: Екатерина Присяжнюк