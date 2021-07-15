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Вибух у Кам'янці-Подільському: через п'яного чоловіка постраждали 6 людей, серед яких 4-річна дитина

15 липня 2021, 23:14

Обставини події встановлюють оперативники.

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Ймовірного підозрюваного вже затримали / поліція Хмельницького

В Кам'янець-Подільському п'яний чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху травми різної тяжкості отримали шестеро людей, у тому числі 4-річна дитина.

В главку Хмельницької поліції розповіли, що повідомлення про звуки, схожі на постріли, надійшло близько 19:25. Опергрупа виїхала на вулицю Розвадовського.

По прибуттю на місце події поліцейські з'ясували, що вибухнув невідомий пристрій. За попередньою версією копи кажуть, що це була граната.

Під час вибуху постраждали шестеро людей. Серед них - 4-річна дитина. Всіх поранених госпіталізували в лікарню. Про їх стан поки нічого невідомо.

Чоловіка, який нібито влаштував підрив, поліцейські затримали. Попередньо, він був п'яний.

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Нагадаємо, у Житомирській області виникла пожежа під час масового заходу у Коростені, в результаті якого постраждали три людини.

Подія трапилася близько 23: 00 9 липня. Попередньо відомо, що до медичного закладу з опіками звернулися троє жителів райцентру, які перебували на публічному заході під час раптової пожежі. Їм була надана необхідна допомога і призначено амбулаторне лікування.

Крім цього, вибух і пожежа, що послідувала за ним сталися у багатоповерхівці під Києвом у селі Білогородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шестеро людей, у тому числі дитина 2008 року народження.

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