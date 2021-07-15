Взрыв в Каменец-Подольском: из-за пьяного мужчины пострадали 6 людей, среди которых 4-летний ребенок

Вероятного подозреваемого уже задержали / Полиция Хмельницкого

В Каменец-Подольском пьяный мужчина взорвал гранату. Вследствие взрыва травмы различной тяжести получили шесть человек, в том числе 4-летний ребенок.

В главке Хмельницкой полиции рассказали, что сообщение о звуках, похожих на выстрелы, поступило около 19:25. Опергруппа выехала на улицу Розвадовского.

По прибытию на место происшествия полицейские выяснили, что взорвалось неизвестное устройство. По предварительной версии копы говорят, что это была граната.

Во время взрыва пострадали шесть человек. Среди них - 4-летний ребенок. Всех раненных госпитализировали в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Мужчину, якобы устроившего подрыв, полицейские задержали. Предварительно, он был пьян.

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Напомним, в Житомирской области возник пожар во время массового мероприятия в Коростене, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие случилось около 23:00 9 июля. Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии во время внезапного пожара. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение.

Кроме этого, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.