Пассажир упавшего шара под Каменец-Подольским раскрыл подробности трагедии

Всего приезжало 6 машин скорой помощи, госпитализировали пять человек, в том числе пилота.
Стали известны новые подробности аварии воздушного шара с людьми на борту в селе Кульчиевцы.
Как рассказал пассажир воздушного шара, пилот не смог сделать аварийную посадку, шар начало относить в сторону кладбища.
Там корзина начала крушить памятники, у нее отвалилось дно, и поэтому люди начали выпадать из корзины.
"Дно отделилось от корзины, и мой товарищ провалился в дыру. Я, к сожалению, не смог его удержать, он просил помощи. Где-то именно тогда он и ноги поломал", - сказал пострадавший, передает Украина 24.
Людей спасали селяне. Всего приезжало 6 машин скорой помощи, госпитализировали пять человек, в том числе пилота.
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Сейчас в больнице остаются два человека. Одного пострадавшего с переломами пальцев уже выписали, еще двоих перевели. А вот в федерации воздухоплавания говорят, что за 23 года фестиваля в Каменец-Подольском такая трагедия произошла впервые.
Также сказали, что пилот опытный, у него 11 лет стажа. Почему он не смог безопасно посадить шар, пока неизвестно.
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Трагедия с воздушным шаром - о чем ранее сообщал Главред:
- 22 мая в районе города Каменец-Подольский Хмельницкой области потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Погиб 53-летний мужчина, житель Прилук. Еще пять человек получили ранения и травмы.
- Инцидент произошел вечером вблизи с. Кульчиевцы, в районе кладбища.
- В полиции сообщили, что, пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию. В результате корзина опрокинулась.