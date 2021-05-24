Пассажир упавшего шара под Каменец-Подольским раскрыл подробности трагедии

Упавший воздушный шар под Каменец-Подольским / Нацполиция

Стали известны новые подробности аварии воздушного шара с людьми на борту в селе Кульчиевцы.

Как рассказал пассажир воздушного шара, пилот не смог сделать аварийную посадку, шар начало относить в сторону кладбища.

Там корзина начала крушить памятники, у нее отвалилось дно, и поэтому люди начали выпадать из корзины.

"Дно отделилось от корзины, и мой товарищ провалился в дыру. Я, к сожалению, не смог его удержать, он просил помощи. Где-то именно тогда он и ноги поломал", - сказал пострадавший, передает Украина 24.

Людей спасали селяне. Всего приезжало 6 машин скорой помощи, госпитализировали пять человек, в том числе пилота.

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Сейчас в больнице остаются два человека. Одного пострадавшего с переломами пальцев уже выписали, еще двоих перевели. А вот в федерации воздухоплавания говорят, что за 23 года фестиваля в Каменец-Подольском такая трагедия произошла впервые.

Также сказали, что пилот опытный, у него 11 лет стажа. Почему он не смог безопасно посадить шар, пока неизвестно.

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Трагедия с воздушным шаром - о чем ранее сообщал Главред: