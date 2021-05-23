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В Каменец-Подольском потерпел крушение воздушный шар: один погибший и пятеро раненых

23 мая 2021, 09:20
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Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию. В результате корзина опрокинулась.

Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском закончился трагедией / Фото hm.npu.gov.ua

В субботу, 22 мая, в районе города Каменец-Подольский Хмельницкой области потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб, еще пятеро - получили ранения и травмы.

Инцидент произошел вечером вблизи с. Кульчиевцы, в районе кладбища. Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию. В результате корзина опрокинулась, передает пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

Одного из пассажиров воздушного шара нашли прямо на кладбище. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными, мужчина погиб. Ему было 53 года, он житель Прилук.

Еще пять человек получили серьезные травмы – двое с переломами госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу, еще троих скорые развезли по травмпунктам.

Среди пострадавших - жена погибшего, 28-летний пилот шара из Киева, двое мужчин из Хмельницкого и один - житель Каменец-Подольского района.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции проводят досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил воздушных полетов).

В Каменец-Подольском потерпел крушение воздушный шар / Фото hm.npu.gov.ua

Отметим, пострадавшие и погибший принимали участие в фестивале воздухоплавания Кубок Подолья. Туда съехались 16 экипажей из Киева и Киевской области, Львова, Днепра и Каменец-Подольского. Фестиваль воздушных шаров проходил с 21 мая.

Напомним, в декабре 2020 года в Киевской области возле села Гоголев упал самолет. В результате инцидента два человека получили травмы.

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