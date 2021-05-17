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Трагедия в Чугуеве: опубликованы последние слова экипажа АН-26 перед крушением самолета

17 мая 2021, 10:22

Записи черных ящиков АН-26 пролили свет на то, что предшествовало катастрофе самолета, которая забрала жизни 26 военных в сентябре 2020 года.

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области
Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области произошла в сентябре 2020 года/ УНИАН

Опубликованы записи черных ящиков самолета АН-26, который потерпел крушение в Чугуеве под Харьковом в сентябре 2020 года и забрал жизни 26 военных - курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил.

Следователи и эксперты назвали первое нарушение, которое произошло в тот трагический день. Как пишет ТСН, 25 сентября 2020 года в Чугуевской военной части происходили учебные полеты. На самолет Ан-26Ш загрузились 27 человек: группа курсантов-штурманов с инструктором и экипаж - два курсанта-летчика Харьковского национального университета воздушных сил.

Руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Александр Рувин объяснил, что на самолете 10 рабочих мест. Рядом с каждым местом должно быть одно свободное – для инструктора. Если бы данные требования были выполнены, то даже при таком же развитии событий жертв авиакатастрофы могло бы быть меньше.

О еще одном моменте, который мог поспособствовать катастрофе, свидетельствуют последние переговоры в пилотской кабине. Один штурвал был в руках 30-летнего командира экипажа Богдана Кышени, вторым управляли по очереди два курсанта с позывными 97 и 99.

Отметим, что курсант-летчик за штурвалом может сидеть, но на борту не должно быть ни одного человека. Поэтому, по всем правилам безопасности, полный борт людей должны были пилотировать два опытных летчика.

Данные черного ящика:

Курсант 97: "97, конвейер 600 ..."

Курсант 99: "99, взлет 600"

Руководитель полетов: "99, взлетайте, 600 ...."

Следователи считают, что это был роковой момент. Руководитель полетов Александр Жук дал добро на взлет борта для выполнения упражнения "конвейер".

Конвейер - это намотки кругов самолетом без остановки. Взлет, круг, заход на посадку, касание земли около 20 секунд и снова взлет. Но по таблице полетов в тот день, эта группа должна была осуществлять совсем иное упражнение - "заруливание". Оно предусматривает взлет, круг, посадку, полную остановку и заруливание в бокс. После этого самолет должны осмотреть техники, а одна группа курсантов должна была сменить другую.

Бортовые самописцы разоблачили еще одно нарушение во время полета АН-26. Самолет после пятого круга посадил курсант с позывным 97. Через несколько секунд разрешение на взлет попросил уже курсант с позывным 99. Следователь ГБР Иван Пузыревский пояснил, что курсанты-летчики меняли друг друга прямо в полете, когда они взлетали по полосе. В этот момент бортовой техник должен покинуть свое место.

Пробег самолета по земле во время "конвейера" - это примерно 20 секунд, при этом скорость - до 200 километров в час. Время на принятие решения - одна-две секунды. И за эти секунды командир экипажа кое-что пропустил.

Командир экипажа: "Разрешили 99"

Бортовой техник: "Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял".

Штурман: "200 решение"

Курсант 99: "Взлетаем"

Командир экипажа: "Что ты говоришь, Олег?"

Бортовой техник: "Левый не загружается"

Штурман: "Самолет в воздухе".

Фразу "Командир, я не понял" борттехник произнес еще на земле, но на него никто не отреагировал. АН поднялся в воздух и после этого командир экипажа наконец спросил, что случилось. А произошла поломка - в левом двигателе отказала система ПРТ-24. Левый двигатель не запускался на всю мощность, то есть правый работал на 100%, а левый - на 40%.

Если бы группа выполняла упражнение "заруливание", эти неисправности (они некритичны для опытного летчика) можно было бы заметить еще на земле.

Последние данные черного ящика с самолета АН-26. 25 сентября 2020, 20:44.

Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавляю!"

Командир экипажа: "Флюгируй, бл**ь!"

Бортовой техник: "Флюгирую левый !!! В флюгере ... Управление как?"

Командир экипажа: "Никак !!!".

После этого связь оборвалась.

До посадочной полосы не долетели 1100 метров. Самолет резко развернуло влево, он упал на землю с высоты 17 метров и взорвался. Выжил один - курсант Вячеслав Золочевский. Его привалило фюзеляжем, который как щит защитил парня от огня.

Читайте такжеВыживший в катастрофе Ан-26 курсант Золоческий решил продолжить летное дело

Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет АН-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. АН-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
  • 13 мая начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачук заявил, что крушение военно-транспортного самолета АН-26 произошло из-за служебной халатности и стремления сэкономить время и топливо.

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