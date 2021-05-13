Катастрофа под Чугуевом: найдена главная причина крушения Ан-26

Названа главная причина крушения Ан-26 под Харьковом / УНИАН

Крушение военно-транспортного самолета Ан-26 у Чугуева (находится под Харьковом) с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба произошло из-за служебной халатности и стремления сэкономить время и топливо.

Главная причина катастрофы Ан-26 под Харьковом – незаконное разрешение на полеты этого самолета "конвейерным" способом, раскрыл результаты расследования журналистам начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачук, пишет УНИАН.

По его словам, суть "конвейерного" метода заключалась в том, что Ан-26 совершал учебный полет, потом приземлялся и, не проходя технический осмотр, снова взлетал.

"…основной причиной трагедии стало незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме в Чугуеве на взлеты указанного самолета "конвейерным" способом. Такие разрешения он давал на последние четыре полета перед трагедией…", – поделился Приймачук.

Начальник следственного отдела ГБР добавил, что из-за "конвейерного" способа полетов экипаж не смог вовремя найти поломку систем одного из двух двигателей и остановить борт.

Приймачук подчеркнул, что Ан-26 после каждого учебного полета нужно останавливать и осматривать его двигатели.

В ГБР также рассказали о человеческом факторе, который привел к катастрофе.

Читайте такжеЖуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности"…командир воздушного судна не имел допуска к ночным полетам, поскольку… более одиннадцати месяцев… не восстанавливал свои навыки полетов ночью. Это в итоге привело к тому, что он не справился с пилотированием самолета в нештатной ситуации, когда один из двигателей потерял тягу, и не смог посадить самолет на взлетную полосу", – заявил руководитель.

Напомним, Ан-26 разбился под Харьковом вечером 25 сентября 2020 года, погибли 26 человек. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов университета ВС им. Кожедуба. После крушения борта выжил один курсант.

В конце октября того же года появились результаты расследования, проведенного комиссией Кабмина. Правительственная комиссия выяснила, что в одном из двигателей самолета отказала система предельного регулирования температуры.

В правительстве отметили, что из-за такой поломки возникла внештатная ситуация, однако она не должна была привести к крушению. Комиссия пришла к выводу, что не последнюю роль сыграл человеческий фактор.

По факту крушения Ан-26 начато несколько уголовных производство. Руководителю полетами и командиру воинской части А-4104 сообщили о подозрении по ст. 416 Уголовного кодекса – Нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова обвинили в халатном отношении к военной службе – это ст. 425 УК.