Трагедия в Каменце-Подольском: выживший рассказал, как падал воздушный шар

Через 15 минут после взлета теплового аэростата поднялся сильный ветер. Пилот немедленно хотел садиться на поле, но у него ничего не вышло.
В субботу, 23 мая, в Каменце-Подольском во время фестиваля воздухоплавания потерпел крушение воздушный шар. Один человек погиб, еще пятеро – получили травмы. Один из выживших Виктор Лишневский рассказал подробности трагедии.
По его словам, через 15 минут после взлета поднялся сильный ветер. Пилот немедленно хотел садиться на поле, передает ТСН.
"Он пытался сделать несколько посадок, но, как он нам объяснял, грозовые облака шар вверх-вниз поднимают. Поэтому он не может им управлять", — рассказал Лишневский.
Тепловой аэростат упал на местном кладбище.
"Я только помню, как перед лицом эти кресты, поломанные могилы, крики. Я очнулся только на огороде", - вспоминает пострадавший.
Сейчас мужчину готовят к операции: у него перелом поясничного позвонка.
Тем временем следователи выясняют, можно ли было в тот вечер поднимать шар в воздух.
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Трагедия на фестивале воздушных шаров - о чем ранее писал Главред:
- 22 мая в районе города Каменец-Подольский Хмельницкой области потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Погиб 53-летний мужчина, житель Прилук. Еще пять человек получили ранения и травмы. Один мужчина в реанимации в тяжелом состоянии, остальные – в травматологии.
- Инцидент произошел вечером вблизи с. Кульчиевцы, в районе кладбища.
- В полиции сообщили, что, пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию. В результате корзина опрокинулась.
- Следователи полиции проводят досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил воздушных полетов).
- Пострадавшие и погибший принимали участие в фестивале воздухоплавания Кубок Подолья.