Трагедия в Каменце-Подольском: выживший рассказал, как падал воздушный шар

В Каменец-Подольском потерпел крушение воздушный шар / Фото pixaby

В субботу, 23 мая, в Каменце-Подольском во время фестиваля воздухоплавания потерпел крушение воздушный шар. Один человек погиб, еще пятеро – получили травмы. Один из выживших Виктор Лишневский рассказал подробности трагедии.

По его словам, через 15 минут после взлета поднялся сильный ветер. Пилот немедленно хотел садиться на поле, передает ТСН.

"Он пытался сделать несколько посадок, но, как он нам объяснял, грозовые облака шар вверх-вниз поднимают. Поэтому он не может им управлять", — рассказал Лишневский.

Тепловой аэростат упал на местном кладбище.

"Я только помню, как перед лицом эти кресты, поломанные могилы, крики. Я очнулся только на огороде", - вспоминает пострадавший.

Сейчас мужчину готовят к операции: у него перелом поясничного позвонка.

Тем временем следователи выясняют, можно ли было в тот вечер поднимать шар в воздух.

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