В Коростене празднование Ивана Купала закончилось мощным взрывом, есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел в Коростене / Скриншот

В Житомирской области полиция проверяет обстоятельства возникновения пожара во время массового мероприятия в Коростене, в результате которого пострадали три человека.

"Происшествие случилось около 23:00 9 июля. Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии во время внезапного пожара. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Предварительная правовая квалификация по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

В рамках начатых проверок правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и степень тяжести полученных пострадавшими травм.

Реклама

По данным Коростень Today, в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала поздно вечером, 9 июля, рядом с пиротехникой произошел взрыв, несколько человек пострадали.

Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.