Ярош оцінив шанси на анексію Росією окупованого Донбасу

Анексія ОРДЛО можлива / Фото УНІАН

Анексія Росією окупованої частини Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можлива. Але найвірогіднишим варіантом може бути визнання Росією ЛДНР на державному рівні.

Про це заявив командувач Українською добровольчою армією Дмитро Ярош в інтерв'ю Obozrevatel.

"Такий варіант (анексії ОРДЛО, - ред.) можливий абсолютно. І перешкодити йому якимось чином ми не можемо. Поки що для того, щоби піти на штурм Москви, сил у нас недостатньо – хоча добре було б зробити там болото, як і було задумано природою свого часу", - сказав він.

Ярош вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну було б цікавіше захопити Донецьку та Луганську області повністю, а не обмежуватися тими шматочками, які Україна не встигла звільнити в 2014 році.

читайте такожВторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб України"Такий варіант з точки зору пропаганди, з точки зору рейтингу для них краще (...) Видно, що Путін грає зараз в українську гру, тому що його рейтинги падають, економіка летить у прірву – і маленькому кремлівському карлику необхідна "маленька переможна війна". Але - подивимося. Я ж не провидець, щоби знати, що у нього в голові. І не психіатр", - резюмував командувач УДА.

Як повідомляв Главред, російський журналіст Костянтин Еггерт припустив, що президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін могли досягти негласної домовленості щодо Донбасу.

На його думку, про її наявність може свідчити той факт, якщо у зверненні до Федеральних зборів 21 квітня Путін раптом оголосить про визнання так званих "ЛНР" і "ДНР" і/або взяття їх під захист Росії.