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Ярош оценил шансы на аннексию Россией оккупированного Донбасса

19 апреля 2021, 11:14
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Дмитрий Ярош считает, что "маленькому кремлевскому карлику необходима маленькая победоносная война".

Донбасс
Аннексия ОРДЛО возможна / Фото УНИАН

Аннексия Россией оккупированной части Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) возможна. Но наиболее вероятным вариантом может быть признание Россией ЛДНР на государственном уровне.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в интервью Obozrevatel.

"Такой вариант (аннексии ОРДЛО, - ред.) возможен абсолютно. И помешать ему каким-то образом мы не можем. Пока что для того, чтобы пойти на штурм Москвы, сил у нас недостаточно – хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое врем", - сказал он.

Ярош считает, что президенту РФ Владимиру Путину было бы интереснее захватить Донецкую и Луганскую области полностью, а не ограничиваться теми кусочками, которые Украина не успела освободить в 2014 году.

Читайте такжеВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины"Такой вариант с точки зрения пропаганды, с точки зрения рейтинга для них лучше (…) Видно, что Путин играет сейчас в украинскую игру, потому что его рейтинги падают, экономика летит в пропасть – и маленькому кремлевскому карлику необходима "маленькая победоносная война". Но – посмотрим. Я же не провидец, чтобы знать, что у него в голове. И не психиатр", - резюмировал командующий УДА.

Как сообщал Главред, российский журналист Константин Эггерт предположил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могли достичь негласной договоренности относительно Донбасса.

По его мнению, о ее наличии может свидетельствовать тот факт, если в обращении к Федеральному собранию 21 апреля Путин вдруг объявит о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" и/или взятии их под защиту России.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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