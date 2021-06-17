Мовні квоти в Україні: продюсер розповів, як спрацював "батіг" і чи є користь

Денис Путінцев підтримав запровадження мовних квот в Україні / УНІАН

Після запровадження мовних квот української музики на радіо і телебаченні стало більше. Крім того, поступово вона стала підніматися на вищий рівень. Тому дане рішення було правильним кроком. Таку думку озвучив продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев під час чату на Главреді.

"Якщо в перші місяці дії квот радіостанції й телеканали готові були брати майже всі пісні, які їм приносили, тому що української музики не вистачало, а заповнювати ефір україномовним контентом потрібно було якось, то сьогодні виконання пісні українською мовою ще не гарантує, що ця пісня потрапить в ефір - зараз вже утворилося конкурентне середовище", - зазначив він.

Путінцев вважає, що якщо події й далі розвиватимуться так, як і впродовж останніх кількох років, то ті ж процеси спостерігатимуться і в українському кіно.

"Музика стрімкіше розвивається, тому що, по-перше, українці - співуча нація, а, по-друге, музика - дешевша розвага, ніж кіно. Кіно - це дуже дороге задоволення, щоби робити його якісно, потрібні великі кошти. Тому кінематограф розвивається повільніше, але і в цій сфері є позитивні зрушення", - зазначив продюсер.

Путінцев додав, що Україні довелося діяти "батогом". Але якщо проаналізувати всі історичні зміни в будь-якій іншій країні, то можна побачити, що далеко не всі вони досягалися "м'якими" методами.

"Якщо скасувати квоти, певний відкат дійсно відбудеться. Але звапровадження квот на українську музику було правильним кроком. Про це свідчить приклад Франції та французького кінематографа: французи свого часу теж запровадили квоти на кіно через те, що Голлівуд тиснув на французьке кіно. І подивіться, яким став французький кінематограф - він має свою історію, смак, естетику. Дуже хотілося б, щоби з українською музикою сталося так само. До речі, і з кіно теж", - резюмував він.

Довідка. 13 жовтня 2017 року в Україні набув чинності закон про мовні квоти. Відповідно до закону, 75% контенту на українському телебаченні має бути українською мовою. Для регіональних каналів встановлено квоту в 60%.

Як повідомляв Главред, раніше Денис Путінцев пояснив, чому в Україні не прижилися патріотичні пісні. Також він висловив свою думку щодо того, чи був сенс у "полюванні на Басту" в Києві.