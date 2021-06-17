Языковые квоты в Украине: продюсер рассказал, как сработал "кнут" и есть ли польза

Денис Путинцев поддержал введение языковых квот в Украине / УНИАН

После введения языковых квот украинской музыки на радио и телевидении стало больше. Кроме того, постепенно она стала подниматься на более высокий уровень. Поэтому данное решение было правильным шагом. Такое мнение озвучил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев во время чата на Главреде.

"Если в первые месяцы действия квот радиостанции и телеканалы готовы были брать почти все песни, которые им приносили, потому что украинской музыки не хватало, а заполнять эфир украиноязычным контентом нужно было как-то, то сегодня исполнение песни на украинском языке еще не гарантирует, что эта песня попадет в эфир - сейчас уже образовалась конкурентная среда", - отметил он.

Путинцев считает, что если события и дальше будут развиваться так, как и в течение последних нескольких лет, то те же процессы будут наблюдаться и в украинском кино.

"Музыка более стремительно развивается, потому что, во-первых, украинцы - поющая нация, а, во-вторых, музыка - более дешевое развлечение, чем кино. Кино - это очень дорогое удовольствие, чтобы делать его качественно, нужны большие средства. Поэтому кинематограф развивается медленнее, но и в этой сфере есть положительные сдвиги", - отметил продюсер.

Путинцев добавил, что Украине пришлось действовать "кнутом". Но если проанализировать все исторические изменения в любой другой стране, то можно увидеть, что далеко не все они достигались "мягкими" методами.

"Если отменить квоты, определенный откат действительно произойдет. Но введение квот на украинскую музыку было правильным шагом. Об этом свидетельствует пример Франции и французского кинематографа: французы в свое время тоже ввели квоты на кино из-за того, что Голливуд давил французское кино. И посмотрите, каким стал французский кинематограф - он имеет свою историю, вкус, эстетику. Очень хотелось бы, чтобы с украинской музыкой произошло так же. Кстати, и с кино тоже", - резюмировал он.

Справка. 13 октября 2017 года в Украине вступил в силу закон о языковых квотах. Согласно закону, 75% контента на украинском телевидении должно быть на украинском языке. Для региональных каналов установлена квота в 60%.

Как сообщал Главред, ранее Денис Путинцев объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни. Также он высказал свое мнение относительно того, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве.