За кого голосували б українці в квітні 2021 - свіжий президентський рейтинг

Соціологи з'ясували електоральні симпатії українців на виборах президента / УНІАН

Якби вибори президента України відбулися на початку квітня 2021 року, то чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 24,9% українців, які мають намір голосувати і визначилися з вибором. Наприкінці березня рівень підтримки становив 24,7%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

За експрезидента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка проголосували б 13,1% (наприкінці березня таких було 13,9%).

Лідера Батьківщини Юлію Тимошенко підтримали б 12,1% виборців (наприкінці березня - 11,8%).

За Юрія Бойка проголосували б 11,9% українців (наприкінці березня - 12,6%).

Далі електоральні симпатії громадян розподілилися таким чином: Ігоря Смешка підтримують 6,8%, Володимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшка - 4,9%, Дмитра Разумкова - 4,8%, Євгена Мураєва – 4,6%, Андеря Садового - 2,6%, Арсенія Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Кіру Рудик - 0,4%.

Свіжий президентський рейтинг станом на квітень 2021 / ratinggroup.ua

Соціологи також змоделювали другий тур президентських виборів - Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами:

пара Зеленський - Порошенко: результат 64% на 36% на користь чинного глави держави;

пара Зеленський - Тимошенко: результат 57% на 43%;

пара Зеленський проти Бойка - 67% на 33%.

У парі Тимошенко проти Порошенка - 59% на 41% на користь лідера партії Батьківщина. У парі Бойко проти Порошенка - паритет 51% на 49%.

Другий тур виборів президента - за кого голосували б українці / ratinggroup.ua

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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