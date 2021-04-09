За кого голосували б українці в квітні 2021 - свіжий президентський рейтинг

Рейтинг чинного глави держави Володимира Зеленського зупинився на рівні 25%.
Якби вибори президента України відбулися на початку квітня 2021 року, то чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 24,9% українців, які мають намір голосувати і визначилися з вибором. Наприкінці березня рівень підтримки становив 24,7%.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.
За експрезидента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка проголосували б 13,1% (наприкінці березня таких було 13,9%).
Лідера Батьківщини Юлію Тимошенко підтримали б 12,1% виборців (наприкінці березня - 11,8%).
За Юрія Бойка проголосували б 11,9% українців (наприкінці березня - 12,6%).
Далі електоральні симпатії громадян розподілилися таким чином: Ігоря Смешка підтримують 6,8%, Володимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшка - 4,9%, Дмитра Разумкова - 4,8%, Євгена Мураєва – 4,6%, Андеря Садового - 2,6%, Арсенія Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Кіру Рудик - 0,4%.
Соціологи також змоделювали другий тур президентських виборів - Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами:
- пара Зеленський - Порошенко: результат 64% на 36% на користь чинного глави держави;
- пара Зеленський - Тимошенко: результат 57% на 43%;
- пара Зеленський проти Бойка - 67% на 33%.
У парі Тимошенко проти Порошенка - 59% на 41% на користь лідера партії Батьківщина. У парі Бойко проти Порошенка - паритет 51% на 49%.
Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.
Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Електоральні симпатії українців - про що раніше писав Главред:
- На початку березня соціологічна група Рейтинг опублікувала свіже соцопитування. Соціологи розібралися, хто з політиків лідирує за симпатіями серед українців в президентському рейтингу.
- Згідно з опитуванням, якби вибори президента України відбулися б на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський - 22,5%.
- При цьому за Петра Порошенка проголосували б 14,6%; за Юрія Бойка - 11,6%; за Юлію Тимошенко - 11,1%.
- За даними Центру Разумкова, на початку лютого 2021 року майже половина українців хотіла проведення дострокових виборів президента України.
- Згідно з опитуванням, у Володимира Зеленського були б шанси перемогти у другому турі Петра Порошенка, Юрія Бойка і Дмитра Разумкова.
- Як свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг, якби вибори президента України відбулися на початку січня 2021 року, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський. Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.