Захмарні тарифи на комуналку: як заощадити і менше платити

Виявляється, є безліч простих і доступних способів для того, щоб заощадити на платіжках.
З приходом осені в Україні зміняться тарифи на електроенергію. Таким чином, українці, які споживають до 250 кВт на місяць, платитимуть 1,44 грн за один кВт-год, а ті, хто споживає більше - по 1,68 грн. З таким розцінками люди почали шукати шляхи, як "вписатися" в норму і заощадити кошти.
Поради з цього приводу розробили і в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.
Експерти стверджують, щоб використовувати всього лише в 250 кВт на місяць, потрібно навчитися економити електроенергію.
Тож як же заощадити:
- Вимикати світло, якщо в кімнаті немає людей;
- Використовувати енергоефективні лампочки: найкраще світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, що не містять шкідливих речовин;
- Встановити датчики руху;
- Використовувати побутові прилади мають маркування "А" або "A+". Наприклад, холодильник такого класу буде споживати на 30-50% менше електроенергії, ніж такий же пристрій класу "В";
- Встановити автоматичні вимикачі і вимикати штекери приладів з розетки.
Також експерти радять не залишати ПК або ноутбук в сплячому режимі на всю ніч і не залишати мобільні телефони або інші прилади, які працюють від акумулятора, підключеними до зарядних пристроїв, при повній зарядці.
Більш того, брудні і забиті льодом холодильні камери споживають значно більше електроенергії. Тому їх потрібно своєчасно очищати і розморожувати.
А з урахуванням інновацій експерти радять використовувати СВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити, так як вони не тільки швидко працюють, але й економно споживають електроенергію.
Дивіться відео: Як за рік в Україні подорожчала комуналка
Тарифи в Україні - про що раніше писав Главред:
- Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.
- У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.
- В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
- 29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.