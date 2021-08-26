Захмарні тарифи на комуналку: як заощадити і менше платити

Комуналка може бути не такою страшною / ua-reporter.com

З приходом осені в Україні зміняться тарифи на електроенергію. Таким чином, українці, які споживають до 250 кВт на місяць, платитимуть 1,44 грн за один кВт-год, а ті, хто споживає більше - по 1,68 грн. З таким розцінками люди почали шукати шляхи, як "вписатися" в норму і заощадити кошти.

Поради з цього приводу розробили і в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

Експерти стверджують, щоб використовувати всього лише в 250 кВт на місяць, потрібно навчитися економити електроенергію.

Тож як же заощадити:

Вимикати світло, якщо в кімнаті немає людей;

Використовувати енергоефективні лампочки: найкраще світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, що не містять шкідливих речовин;

Встановити датчики руху;

Використовувати побутові прилади мають маркування "А" або "A+". Наприклад, холодильник такого класу буде споживати на 30-50% менше електроенергії, ніж такий же пристрій класу "В";

Встановити автоматичні вимикачі і вимикати штекери приладів з розетки.

Також експерти радять не залишати ПК або ноутбук в сплячому режимі на всю ніч і не залишати мобільні телефони або інші прилади, які працюють від акумулятора, підключеними до зарядних пристроїв, при повній зарядці.

Більш того, брудні і забиті льодом холодильні камери споживають значно більше електроенергії. Тому їх потрібно своєчасно очищати і розморожувати.

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А з урахуванням інновацій експерти радять використовувати СВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити, так як вони не тільки швидко працюють, але й економно споживають електроенергію.

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