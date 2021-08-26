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Заоблачные тарифы на коммуналку: как сэкономить и меньше платить по счетам

26 августа 2021, 21:55

Оказывается, есть множество простых и доступных способов для того, чтобы сэкономить на платежках за свет.

счетчик, коммуналка, ужас
Коммуналка может быть не такой страшной / ua-reporter.com

С приходом осени в Украине изменятся тарифы на электроэнергию. Таким образом, украинцы, потребляющие до 250 кВт в месяц, будут платить 1,44 грн за один кВт-ч. А те, кто потребляет больше - по 1,68 грн. С таким расценками люди начали искать пути, как "вписаться" в норму и сэкономить деньги.

Советы по этому поводу разработали и в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Эксперты утверждают, чтобы использовать всего лишь в 250 кВт в месяц, нужно научиться экономить электроэнергию.

Так как же сэкономить:

  • Выключать свет, если в комнате нет людей;
  • Использовать энергоэффективные лампочки: лучше всего светодиодные (LED) энергосберегающие лампочки, не содержащие вредных веществ;
  • Установить датчики движения;
  • Использовать бытовые приборы имеющие маркировку "А" или "A+". К примеру, холодильник такого класса будет потреблять на 30-50% меньше электроэнергии, чем такое же устройство класса "В";
  • Установить автоматические выключатели и выключать штекера приборов из розеток.

Также эксперты советуют не оставлять ПК или ноутбук в спящем режиме на всю ночь и не оставлять мобильные телефоны или другие приборы, которые работают от аккумулятора, подключенными к зарядным устройствам, при полной зарядке.

Более того, грязные и забитые льдом холодильные камеры потребляют значительно больше электроэнергии. Поэтому их нужно своевременно очищать и размораживать.

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А с учетом инноваций эксперты советуют использовать СВЧ-печи, МХ-печи и индукционные плиты, так как они не только быстро работают, но и экономично потребляют электроэнергию.

Смотрите видео: Как за год в Украине подорожала коммуналка

Тарифы в Украине - о чем ранее писал Главред:

Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.

viber
тарифы на электроэнергию комуналка
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