Заоблачные тарифы на коммуналку: как сэкономить и меньше платить по счетам

Коммуналка может быть не такой страшной / ua-reporter.com

С приходом осени в Украине изменятся тарифы на электроэнергию. Таким образом, украинцы, потребляющие до 250 кВт в месяц, будут платить 1,44 грн за один кВт-ч. А те, кто потребляет больше - по 1,68 грн. С таким расценками люди начали искать пути, как "вписаться" в норму и сэкономить деньги.

Советы по этому поводу разработали и в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Эксперты утверждают, чтобы использовать всего лишь в 250 кВт в месяц, нужно научиться экономить электроэнергию.

Так как же сэкономить:

Выключать свет, если в комнате нет людей;

Использовать энергоэффективные лампочки: лучше всего светодиодные (LED) энергосберегающие лампочки, не содержащие вредных веществ;

Установить датчики движения;

Использовать бытовые приборы имеющие маркировку "А" или "A+". К примеру, холодильник такого класса будет потреблять на 30-50% меньше электроэнергии, чем такое же устройство класса "В";

Установить автоматические выключатели и выключать штекера приборов из розеток.

Также эксперты советуют не оставлять ПК или ноутбук в спящем режиме на всю ночь и не оставлять мобильные телефоны или другие приборы, которые работают от аккумулятора, подключенными к зарядным устройствам, при полной зарядке.

Более того, грязные и забитые льдом холодильные камеры потребляют значительно больше электроэнергии. Поэтому их нужно своевременно очищать и размораживать.

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А с учетом инноваций эксперты советуют использовать СВЧ-печи, МХ-печи и индукционные плиты, так как они не только быстро работают, но и экономично потребляют электроэнергию.

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Тарифы в Украине - о чем ранее писал Главред:

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29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.