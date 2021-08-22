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Эксперты рассказали, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

22 августа 2021, 14:58
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По мнению аналитиков в сфере энергетики, в течение десятилетий тарифы на электроэнергию в Украине искусственно занижались - что и привело к тяжелой ситуации.

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Эксперт рассказал, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество / УНИАН

Украинскому правительству не удастся долго удерживать сниженные тарифы на электроэнергию, и, поэтому, очень скоро бытовым потребителям придется платить за нее по гораздо более высоким расценкам. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на экономического эксперта Алексея Куща.

"Украина взяла на себя обязательства перед внешними кредиторами. В частности, мы должны отказаться от возложения специальных обязанностей, в данном случае на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", — напомнил Кущ.

По мнению аналитика в сфере энергоресурсов Святослава Павлюка, в течение десятилетий тарифы на электроэнергию искусственно занижались. Это в свою очередь, привело к тому, что украинцы начали массово отказываться от газа в пользу электричества. И это еще больше увеличило спрос на рынке.

В свою очередь, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев назвал реальный тариф для бытовых потребителей — минимум 2,5 гривны за киловатт/час. Именно на него, отметил Кущ, должны ориентироваться те украинцы, которые собираются отказываться от газоснабжения в пользу электроэнергии.

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Напомним, в Украине чиновники предложили установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час. Согласно новациям Министерства энергетики и защиты окружающей среды, для рядовых потребителей это означает, что на первые 100 киловатт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 гривны.

До того в Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

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