В Украине с 1 августа подорожает электричество: названы два сценария повышения тарифов

В Украине подорожает электроэнергия/ regnum.ru

С 1 августа 2021 года в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Именно до этой даты Кабмин ранее продлевал действие ПСО (механизма публичных спецобязательств), благодаря которому стоимость электроэнергии для населения удавалось удерживать на уровне 1,68 гривни за 100 кВт-ч. Впрочем, как говорят в Минэнерго, действующий тариф на электричество не покрывает расходов, поскольку он вдвое ниже реальных рыночных цен.

Два сценария повышения тарифов на электроэнергию

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал Главреду, что есть несколько сценариев пересмотра тарифа.

"Для тех, кто потребляет меньше 100 кВт-ч (по данным Минэнерго - это около 42% населения), планируют даже уменьшить стоимость электроэнергии – ориентировочно до 1-1,2 грн", - озвучил он детали первого сценария.

Для тех, кто потребляет от 100 до 300 кВт-ч, есть два варианта – либо снова делить тариф на две части, то есть до 200 киловатт – по 1,68 грн, до 300 киловатт – 2,3-2,4 грн. Тем украинцам, которые потребляют свыше 300 киловатт придется платить по 3,5 гривни.

"Второй сценарий – 1,68 до 100 киловатт; 2,3-2,4 грн - до 300 киловатт и свыше 300 – 3,5 гривни. Определенная логика в этом есть – чем больше потребляешь, тем больше платишь", - отметил Попенко.

При этом, по его словам, в данном случае важно то, как будут вести учет потребленной энергии, так как это может создать прецедент для коррупции, при котором проверяющие могут за определенную плату записывать у владельцев лишь 100 киловатт, а не те показатели, которые есть на самом деле.

Попенко считает, что прогнозируемое подорожание явно будет не последним, потому что на энергетическом рынке есть дисбаланс платежей: с одной стороны, государство платит потребителям "зеленой энергии", а с другой – убыточные госпредприятия. Потому проблемы, связанные с этим дисбалансом, вероятно, и дальше продолжат перекладывать на потребителей, и соответственно, снова повышать тарифы.

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