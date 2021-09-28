у Чернігові жінка судиться з сусідкою, яка топить її котячими виділеннями / ua.depositphotos.com

У Чернігові Світлана Пєнкіна, яка проживає в одному з багатоповерхових будинків на проспекті Перемоги, подала до суду позовну заяву на свою сусідку з верхнього поверху. Про це пише Суспильне.

Пєнкіна вимагає 25 тисяч гривень матеріальної та моральної компенсації через затоплення її житла котячою сечею.

Каже, жінка тримає від 7 до 15 котів і майже за ними не доглядає. Третій рік в квартирі Світлани пахне котячими випорожненнями, через що у неї розвинулася алергія, а на стелі в кухні з'явилися вологі жовті плями.

Власниця тварин живе на третьому поверсі разом зі своїм сином. І, за словами сусідів, на їхню критику не звертає уваги

Щоразу після підтоплення Пєнкіна викликала працівників ЖЕКу. Останній раз вони були тут на минулому тижні.

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За словами начальниці дільниці з обслуговування житлового фонду №3 Світлани Криволап, плями на стелі не від поривів або протікання в квартирі зверху, а через необережність її жителів.

"Плями на стелі кухні в квартирі №19 свідчать про те, що, дійсно, відбувається якась необережність жителів 22 квартири. Там сморід навіть на сходовій клітці. Ще при вході в під'їзд відчувається істотний запах і в квартирі. У 22 квартирі кількість котів порахувати дуже складно. Коли зайшов Слюсар, то навіть ногу не міг поставити на підлогу, там скрізь були коти", - розповіла Криволап.

Також повідомляється, що Пєнкіна замовила судову експертизу матеріального збитку. У серпні Деснянський районний суд Чернігова присудив Світлані 25 тисяч моральної та матеріальної шкоди, а також — примусове вилучення тварин.

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