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В Чернигове женщина судится с соседкой, которая топит ее кошачьими испражнениями

28 сентября 2021, 16:08
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Светлана Пенкина требует через суд от соседки 25 тысяч гривен материальной и моральной компенсации - из-за затопления своей квартиры кошачьей мочой.

Кот
в Чернигове женщина судится с соседкой, которая топит ее кошачьими выделениями / ua.depositphotos.com

В Чернигове Светлана Пенкина, которая проживает в одном из многоэтажных домов на проспекте Победы, подала в суд исковое заявление на свою соседку с верхнего этажа. Об этом пишет Суспильне.

Пенкина требует 25 тысяч гривен материальной и моральной компенсации из-за затопления ее жилья кошачьей мочой.

Говорит, женщина держит от 7 до 15 котов и почти за ними не ухаживает. Третий год в квартире Светланы пахнет кошачьими испражнениями, из-за чего у нее развилась аллергия, а на потолке в кухне появились влажные желтые пятна.

Владелица животных живет на третьем этаже вместе со своим сыном. И, по словам соседей, на их критику не обращает внимания

Каждый раз после подтопления Пенкина вызывала работников ЖЭКа. Последний раз они были здесь на минувшей неделе.

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По словам начальницы участка по обслуживанию жилищного фонда №3 Светланы Криволап, пятна на потолке не от порывов или протечек в квартире сверху, а из-за неосторожности ее жителей.

"Пятна на потолке кухни в квартире №19 свидетельствуют о том, что, действительно, происходит какая-то неосторожность жителей 22 квартиры. Там вонь даже на лестничной клетке. Еще при входе в подъезд ощущается существенный запах и в квартире. В 22 квартире количество котов посчитать очень сложно. Когда зашел слесарь, то даже ногу не мог поставить на пол, там везде были коты", — рассказала Криволап.

Также сообщается, что Пенкина заказала судебную экспертизу материального ущерба. В августе Деснянский районный суд Чернигова присудил Светлане 25 тысяч морального и материального ущерба, а также — принудительное изъятие животных.

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В Мариуполе на Донеччине произошел вопиющий случай. Мужчина избил кота и закопал в землю еще живым.

Как говорят его соседи - это не первый подобный случай на счету живодера. Данный мужчина имеет несколько нестерилизованных кошек, которые приводят котят. Злоумышленник, пытаясь избавиться от нежеланного приплода, жестоко их убивает

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