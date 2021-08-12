УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В киевском метро поймали заблудившегося кота. Он оказался кошкой

12 августа 2021, 14:17

Сейчас кошка жива-здорова. Она находится на передержке и в поиске нового хозяина либо хозяйки, рассказала представитель подземки Наталья Макогон.

Кошка
Кошка / facebook.com/natalka.makogon

В четверг, 12 августа, в cтоличном метрополитене работники метро и зоозащитники поймали кошку, которая сбежала из переноски-клетки на станции "Контрактовая площадь". Об этом в Facebook написала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Спасибо Kyiv Animal Rescue Group – не зря мы с вами не спали! Кот есть! Точнее кошка! А история такая: эта спасенная волонтерами уличная кошка выскочила из переноски на "Контрактовой площади", – написала она.

Кошка почти четверо суток бродила по тоннелям подземки в районе Контрактовой площади. Сейчас она находится на передержке и в поиске нового хозяина.
Читайте такжеВ Мариуполе изверг избил кота и закопал животное живьем

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевском метрополитене ищут кота, который трое суток тому назад сбежал из клетки на станции метро "Контрактовая площадь".

Животному удалось сбежать, поскольку клетка, возможно, была плохо закрыта. Кот весьма пуглив и все время прячется.

Два дня его не могли найти на станции Контрактовая. На третий день он вышел, но поймать его так и не удалось.

новости Киева коты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В киевском метро поймали заблудившегося кота. Он оказался кошкой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном нарядеВера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпускеСветлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске Олимпийский провал Украины и позор в ТокиоОлимпийский провал Украины и позор в Токио Названы 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрееНазваны 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрее Комаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестахКомаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестах

Последние новости

14:17

В киевском метро поймали заблудившегося кота. Он оказался кошкой

14:00

Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия Видео

13:57

Гороскоп на сегодня 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Видео

13:57

Кравчук выпадет из переговоров в ТКГ до конца года: у Ермака назвали замену Видео

13:55

Сколько мяса и кому можно есть без вреда для здоровья - ответ медика

Реклама
13:33

Обострение на Донбассе: у Кравчука связали атаку РФ со встречами Зеленского с Байденом и Меркель

13:04

В Карпатах корова прыгнула в бассейн с детьми и искупалась

12:49

В Минспорта объяснили, почему на Олимпиаду вместо тренеров поехали чиновники Видео

12:34

"Большая стройка" стимулирует экономику и создает рабочие места – эксперт

12:09

Землю накрыли масштабные пожары, пять из шести континентов - в огне Видео

11:57

Жуткая трагедия в Египте: кобра выползла из коробки в багажнике и убила пятерых человек в авто

11:50

Капитан сборной Украины Андрей Пятов сравнил производство металла "Метинвеста" с голами в футболе

11:47

Невероятные деньги: украинцы задолжали за "коммуналку" более 66 миллиардов

11:42

Леся Никитюк надела трусики с откровенным вырезом по центру и свела с ума Сеть

11:14

Звездный телеведущий Комаров сравнил производство стали "Метинвеста" с подготовкой к путешествию

10:59

Героиня из Моя улюблена Страшко рассказала про травлю на работе, и чем это грозит психике

10:58

Объятия с россиянкой: Магучих ответила на хейт из-за скандала на Олимпиаде Видео

10:54

В Одесской области обещают награду в 20 млн за вакцинацию против COVID-19

10:50

Известный ресторатор Дмитрий Борисов сравнил производство металла "Метинвеста" с приготовлением борща

10:29

По Украине ударит невероятная по накалу жара: когда ждать +37 Видео

Реклама
10:24

"Фото является традиционным": в федерации оправдали объятия Магучих с россиянкой на Олимпиаде Видео

10:22

У беременной Эшли Грэм грудь выпала из платья во время съемки

09:54

Продюсер украинских звезд рассказал об интимной связи с подопечными

09:51

Пенсионеры выпрыгнули из окна в Кривом Роге: супруги заранее планировали самоубийство

09:48

Российская сеть супермаркетов Mere открыла магазины в Украине

09:42

В Раде захотели заставить украинцев покупать сим-карты по паспортам: детали

09:10

Украина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарий

08:46

Копы против копов: на Киевщине полицейские устроили драку у служебного авто Видео

08:20

Коронавирус в Украине 12 августа: число новых диагнозов за сутки выросло почти до 1300 Видео

08:07

Американский джип для ВСУ: в Одессе стартует сборка новых пикапов для армии Видео

07:45

Действительно ли началось падение рейтинга Зеленского мнение

07:39

В России рухнул вертолет с туристами: погибли 8 человек из 16

07:14

Грозы поделят Украину пополам: синоптик уточнил, где сегодня жарко, а какие регионы зальет дождем Видео

07:10

Удар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома Видео

06:35

Лидер сборной Украины Яремчук отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке

06:30

Большинство украинцев не ощутят снижения цены на электричество мнение

06:02

Монеточка засветила грудь в бассейне и свела поклонников с ума формами

05:28

Тупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси Видео

05:02

Как приготовить самый полезный утренний кофе: простая хитрость Видео

04:22

Международный день молодежи в Украине: история, картинки и поздравления к празднику

Реклама
03:50

Инфекционист объяснил, почему идея с COVID-паспортами не сработает Видео

03:02

Ученые рассказали, поможет ли голодание спасти организм от инфекций Видео

02:38

Жена Артура Пирожкова игриво засветила трусики во время забав с подругой

02:16

Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу

01:37

Названы 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрее Видео

00:51

Зачем вакцинироваться от COVID-19: врач назвал главную причину

11 августа, среда
23:59

Назван признак, который провоцирует раннюю смерть среди женщин Видео

23:43

Трагическая гибель школьника на водопаде: учительницу обвинили официально, теперь она ждет суда Видео

23:21

Facebook удалил около 300 российских аккаунтов, созданных для распространения фейков о вакцинации

22:48

В Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шариками Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять