В киевском метро поймали заблудившегося кота. Он оказался кошкой

Кошка / facebook.com/natalka.makogon

В четверг, 12 августа, в cтоличном метрополитене работники метро и зоозащитники поймали кошку, которая сбежала из переноски-клетки на станции "Контрактовая площадь". Об этом в Facebook написала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Спасибо Kyiv Animal Rescue Group – не зря мы с вами не спали! Кот есть! Точнее кошка! А история такая: эта спасенная волонтерами уличная кошка выскочила из переноски на "Контрактовой площади", – написала она.

Кошка почти четверо суток бродила по тоннелям подземки в районе Контрактовой площади. Сейчас она находится на передержке и в поиске нового хозяина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что киевском метрополитене ищут кота, который трое суток тому назад сбежал из клетки на станции метро "Контрактовая площадь".

Животному удалось сбежать, поскольку клетка, возможно, была плохо закрыта. Кот весьма пуглив и все время прячется.

Два дня его не могли найти на станции Контрактовая. На третий день он вышел, но поймать его так и не удалось.