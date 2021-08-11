"Пуглив и все время прячется": в метро Киева третьи сутки ищут кота, сбежавшего из клетки

Два дня его не могли найти на станции Контрактовая. На третий день кот вышел, но поймать-зафиксировать окончательно его так и не получилось.
В киевском метрополитене ищут кота, который трое суток тому назад сбежал из клетки на станции метро "Контрактовая площадь".
Об этом рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон на своей странице в Facebook.
"Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", ‒ написала она.
Позднее Макогон рассказала в комментарии "Сегодня", что животному удалось сбежать поскольку клетка, возможно, была плохо закрыта. Кот весьма пуглив и все время прячется.
Два дня его не могли найти на станции Контрактовая. На третий день он вышел, но поймать его так и не удалось. Хозяйка кота очень обеспокоена и надеется, что его поймают.
Кота также пытаются спасти члены команды спасения животных. В техническом помещении станции установили специальную ловушку.
"Надеемся, что животное захочет покушать и попадется, но пока котенок не приходил", ‒ рассказала Макогон.
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Напомним, ранее, в мае нынешнего года, кот, который принадлежал тогдашнему заместителю министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, внезапно прославился на всю страну в прямом телеэфире.
В то время, как Геращенко выступал в ходе прямого включения, в кадре внезапно появился пушистый хвост, а затем и внезапно влез сам кот. Чиновник попытался немного подвинуть животное, однако все-таки взял его на руки.