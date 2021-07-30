В Мариуполе изверг избил кота и закопал животное живьем

Кота закопали живьем / 1zoom.ru

В Мариуполе на Донеччине произошел вопиющий случай. Хозяин кота сильно поиздевался над животным. Мужчина избил его и закопал в землю еще живым.

Как рассказала в Сети местная жительница Любовь Фельцман, по пути к себе на дачу она увидела торчащие из земли лапы кота.

"Я к коту, а он холодный, поздно. Пошла по соседям, оказалось вчера сосед убивал кота даче, не добил и живого закопал в землю. С соседок одна бабулька ночевала на дачах, у нее разрядился мобильный и никому дозвониться не смогла. Я подошла к этому мужчине, кроме мата ничего вразумительного не услышала ", - поделилась женщина.

Более того, она отмечает, что это не первый подобный случай на счету живодера. Данный мужчина имеет несколько нестерилизованных кошек, которые приводят котят. Злоумышленник, пытаясь избавиться от нежеланного приплода, жестоко их убивает. Однако правоохранители отказываются на них реагировать.

В частности, в этот раз она лично вызвала копов, но те так и не приехали.

Читайте такжеФото с обезьянкой и покатушки на пони уходят в прошлое: что изменит законопроект о защите животныхНапомним, ранее украинский парламент принял закон, который внедряет новые нормы содержания животных и обращения с ними. Таким образом в Украине повысят штрафы за жестокое обращение с животными, а также запретят оставлять их в одиночестве в закрытом авто при температуре воздуха более +20 градусов и дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий.

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