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В Мариуполе изверг избил кота и закопал животное живьем

30 июля 2021, 14:42
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Питомца обнаружили слишком поздно.

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Кота закопали живьем / 1zoom.ru

В Мариуполе на Донеччине произошел вопиющий случай. Хозяин кота сильно поиздевался над животным. Мужчина избил его и закопал в землю еще живым.

Как рассказала в Сети местная жительница Любовь Фельцман, по пути к себе на дачу она увидела торчащие из земли лапы кота.

"Я к коту, а он холодный, поздно. Пошла по соседям, оказалось вчера сосед убивал кота даче, не добил и живого закопал в землю. С соседок одна бабулька ночевала на дачах, у нее разрядился мобильный и никому дозвониться не смогла. Я подошла к этому мужчине, кроме мата ничего вразумительного не услышала ", - поделилась женщина.

Более того, она отмечает, что это не первый подобный случай на счету живодера. Данный мужчина имеет несколько нестерилизованных кошек, которые приводят котят. Злоумышленник, пытаясь избавиться от нежеланного приплода, жестоко их убивает. Однако правоохранители отказываются на них реагировать.

В частности, в этот раз она лично вызвала копов, но те так и не приехали.

Читайте такжеФото с обезьянкой и покатушки на пони уходят в прошлое: что изменит законопроект о защите животныхНапомним, ранее украинский парламент принял закон, который внедряет новые нормы содержания животных и обращения с ними. Таким образом в Украине повысят штрафы за жестокое обращение с животными, а также запретят оставлять их в одиночестве в закрытом авто при температуре воздуха более +20 градусов и дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий.

Кому нельзя содержать животных в Украине

Гражданам, в отношении которых применялось административное взыскание или меры воздействия за жестокое обращение с животными, будет запрещено удерживать братьев своих меньших.

Что запрещено владельцам домашних питомцев

  • Попрошайничать с животными;
  • Оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20ºС и меньше +5;
  • Убивать животных для регулирования численности бездомных животных;
  • Использовать животных в качестве мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе;
  • Использовать для работы больных, раненых, беременных в последней трети беременности или недокормленных животных;
  • Использовать в работе с животными снаряжения и другие средства, которые могут привести к травмированию, увечьям или гибели животных;
  • Содержать животных в помещениях, в которых проводится убой животных или в которых находятся туши забитых животных;
  • Насильно кормить животных, кроме кормления с лечебной или профилактической целью. В частности, запрещается осуществление деятельности по разведению и выращиванию гусей и уток для получения фуа-гра (жирной печени);
  • Потрошить, осмаливать, снимать кожу, коптить, отделять части и так далее до прекращения сердцебиения животного;
  • Дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии;
  • Причинять домашним животным боль, страдания;
  • Дрессировать животных способом, наносящим вред здоровью животного и его общему состоянию;
  • Убивать животных путем утопления, удушения, использования электрического тока и веществ, приводящих к отравлению;
  • Замуровывать животных в подвальных помещениях;
  • Оставлять домашнее животное привязанным, если длина привязи составляет менее 20 метров, кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров;
  • Независимо от длины привязи запрещается оставлять животное без возможности укрыться в помещении, сооружении и т.п., привязанным под действием прямых солнечных лучей при температуре воздуха более + 20ºС или меньше 0 ° С;
  • Оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах или местах скопления людей (вблизи остановок, магазинов и т.д.), а также привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за моторными транспортными средствами;
  • Содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей или видов животных, занесенных в Красную книгу и в Список II Бернской конвенции;
  • Использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;
  • Предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев;
  • Пропагандировать жестокое обращение с животными.
новости Мариуполя домашние животные коты
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