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Зелена зона і "бонуси" за щеплення від COVID-19: Кабмін змінює правила карантину в Україні

8 вересня 2021, 18:58

Україна може опинитися в жовтій зоні карантину тільки за два тижні.

Карантин, люди
Україна найближчим часом залишиться в зеленій зоні карантину / УНІАН

Уряд розпочав роботу над новими правилами карантину в Україні, які повинні передбачати певні "бонуси" для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. На розробку нових правил карантину в жовтій і червоній зонах піде близько тижня, потім документ ухвалять, і ще за тиждень постанова набуде чинності. Таким чином, карантинні заходи, ймовірно, будуть посилені тільки через 2 тижні, а до цього моменту країна залишиться в зеленій зоні.

Привілеї для вакцинованих від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в середу, 9 вересня, впід час засідання Кабміну заявив про те, що всі міністерства проводять роботу над змінами до норм карантину з метою поліпшення умов для тих, хто зробив щеплення від коронавірусу.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих до звичного", - зазначив він.

За словами глави МОЗ, якщо колективи або відвідувачі закладів будуть вакциновані від COVID-19, на них не поширюватимуться багато обмежень, передбачені жовтою і червоною зоною.

"Більшість обмежень на жовтому і червоному рівнях не застосовуватимуться, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів", - сказав Ляшко і додав, що для жовтої зони досить буде зробити одне щеплення, а для червоної потрібно пройти повноцінний курс вакцинації, що становить дві дози.

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Коли очікувати на обмеження

Міністр сказав, що постанова, до якої будуть внесені карантинні зміни, набуде чинності як мінімум через тиждень після того, як документ розглянуть на засіданні уряду. І тоді планується скликати комісію ТЕБ і НС з метою розгляду питання про посилення карантину до жовтого рівня. Допоки не будуть пройдені всі етапи, Україна залишиться в зеленій зоні.читайте такожКоронавірус в Україні 8 вересня: за добу - майже 3 тис. нових хворих

"Коли ця постанова набуде чинності, а це як мінімум 7 днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, запропонуємо скликати засідання комісії ТЕБ і НС, де розглянуть питання встановлення жовтого рівня на території всієї країни. До цього часу всі, у тому числі навчальні заклади, продовжують працювати за правилами зеленого рівня, незважаючи на кількість вакцинованих", - підкреслив Віктор Ляшко.

Жовта зона в Україні за два тижні

Згідно з даними джерела РБК-Україна в Кабміні, країна може опинитися в жовтій зоні карантину через два тижні. Приблизно тиждень знадобиться уряду для розробки нових правил протиепідемічних заходів в жовтій і червоній зонах. Після того, як з'являться нові правила, вони повинні бути затверджені на засіданні уряду.

"Україна перейде до жовтої" зони тільки за сім днів після затвердження постанови. До того часу країна житиме за правилами зеленої "зони", - вказує співрозмовник видання.читайте такожТретя хвиля COVID-19 і атака вірусу восени: у Раді очікують на погіршення ситуації у жовтні-листопаді

Також він зазначив, що наразі немає жодних остаточних рішень з приводу того, які конкретно привілеї очікують на осіб, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Втім, особливих "сюрпризів" не очікується.

"Ці пом'якшення вже раніше озвучувалися в публічній площині", - підкреслило джерело.

Карантин в Україні

Кабмін 11 серпня продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. Згідно з позицією влади, рішення продиктоване погіршенням ситуації, пов'язаної з показниками щодо госпіталізації.

У МОЗ акцентували увагу на тому, що карантинні заходи в Україні будуть посилені у тому випадку, якщо зросте кількість заражень на коронавірус, а число тестів скоротять. Якщо один регіон потрапить до червоної зони, інші області автоматично стануть "жовтими".

Голова комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький вважає, що Україна може опинитися в жовтій зоні карантину вже 13 вересня. Вінницька, Львівська та Чернівецька області можуть бути переведені до помаранчевої або червоної зони.

Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що комісія з питань ТЕБ і НС вже днями може прийняти рішення щодо переведення України до жовтої зони.

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