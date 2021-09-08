Зеленая зона и "бонусы" за прививку от COVID-19: Кабмин меняет правила карантина в Украине

Украина в ближайшее время останется в зеленой зоне карантина / УНИАН

Правительство начало работу над новыми правилами карантина в Украине, которые должны предусматривать определенные "бонусы" для тех, кто сделал укол от COVID-19. На разработку новых правил карантина в желтой и красной зонах уйдет около недели, потом документ примут, и еще через неделю постановление вступит в силу. Таким образом, карантинные меры, по всей вероятности, будут усилены только через 2 недели, а до этого момента страна останется в зеленой зоне.

Привилегии для вакцинированных от коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в среду, 9 сентября, в ходе заседания Кабмина заявил о том, что все министерства проводят работу над изменениями в нормы карантина с целью улучшения условий для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных к привычному", - отметил он.

По словам главы Минздрава, если коллективы или посетители заведений будут вакцинированы от COVID-19, на них не будут распространяться многие ограничения, предусмотренные желтой и красной зоной.

"Большинство ограничений в желтом и красном уровнях не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений", - сказал Ляшко и добавил, что для желтой зоны достаточно будет сделать одну прививку, а для красной нужно пройти полноценный курс вакцинации, составляющий две дозы.

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Когда ждать ограничений

Министр сказал, что постановление, в которое будут внесены карантинные изменения, вступит в силу как минимум через неделю после того, как документ рассмотрят на заседании правительства. И тогда планируется созвать комиссию ТЭБ и ЧС с целью рассмотрения вопроса об усилении карантина до желтого уровня. Пока не будут пройдены все этапы, Украина останется в зеленой зоне.Читайте такжеКоронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных

"Когда это постановление вступит в силу, а это как минимум 7 дней с момента его рассмотрения на заседании правительства, предлагаем созвать заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотреть вопрос установления желтого уровня на территории всей страны. До этого времени все, в том числе учебные заведения, продолжают работать по правилам зеленого уровня, несмотря на количество вакцинированных", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Желтая зона в Украине через две недели

Согласно данным источника РБК-Украина в Кабмине, страна может оказаться в желтой зоне карантина через две недели. Приблизительно неделя понадобится правительству для разработки новых правил противоэпидемиологических мер в желтой и красной зонах. После того, как появятся новые правила, они должны быть утверждены на заседании правительства.

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", - указывает собеседник издания.Читайте такжеТретья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации и октябре-ноябре

Также он отметил, что сейчас пока нет никаких окончательных решений по поводу того, какие конкретно привилегии ожидают лиц, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Впрочем, особых "сюрпризов" не ожидается.

"Эти смягчения уже раньше озвучивались в публичной плоскости", - подчеркнул источник.

Карантин в Украине

Кабмин 11 августа продлил карантин в Украине до 1 октября. Согласно позиции властей, решение продиктовано ухудшением ситуации, связанной с показателями по госпитализации.

В Минздраве акцентировали внимание на том, что карантинные меры в Украине будут усилены в том случае, если вырастет количество заражений коронавирусом, а число тестов сократят. Если один регион попадет в красную зону, остальные области автоматически станут "желтыми".

Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что Украина может оказаться в желтой зоне карантина уже 13 сентября. Винницкая, Львовская и Черновицкая области могут быть переведены в оранжевую или красную зоны.

Премьер Денис Шмыгаль сказал, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС уже на днях может принять решение о переводе Украины в желтую зону.