"У нас війна і гинуть люди": Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Байденом та Меркель

Зеленський розповів про очікування від зустрічі з Байденом і Меркель / УНІАН

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Литву розповів, чого очікує від своїх майбутніх зустрічей з американським колегою Джо Байденом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час переговорів з лідером США Зеленський чекає конкретики щодо співпраці у сфері оборони, безпеки та економіки, а на зустрічі з Меркель одним з головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку-2".

Зустріч Зеленський – Байден

Президент України розраховує на допомогу США у завершенні війни на сході України, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.

"Чого ми очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: Оборона, Безпека, Економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати", – цитує українського лідера Інтерфакс-Україна.

Зустріч Зеленський – Меркель

Водночас незабаром очікується візит Зеленського до Берліна на особисте запрошення канцлера Ангели Меркель. Глава держави зверне увагу на питання "Північного потоку-2" і безпеки.

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"Питання "Північного потоку-2" – це питання глобальне, і я очікую розмови щодо нього з пані Меркель... це важливо для енергетичної безпеки не тільки України, але і всієї Європи...", – зазначив Зеленський.

При цьому він назвав проєкт "лакмусовим папірцем, який показує, що пріоритетніше для тих чи інших країн", зазначивши, що для України питання безпеки важливіше економіки. "Для кого тоді будувати, якщо у нас війна і гинуть люди", – пояснив президент.

Нагадаємо, що зустріч з Меркель має відбутися 12 липня. Раніше в ОП назвали список питань, які Зеленський обговорить з канцлером Німеччини.

Також раніше повідомлялося, що український гарант запросив Меркель приїхати в Україну на саміт Кримської платформи та заходи, присвячений Дню Незалежності України.