Зеленський може зустрітися з Путіним за тиждень: експосол назвав можливе місце і час

Чалий розповів, де може пройти зустріч Зеленського і Путіна / УНІАН

Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН, сесія якої незабаром стартує в Нью-Йорку. Таку думку озвучив дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий.

Він зазначив, що поки невідомо, чи буде господар Кремля брати участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

"З приводу зустрічі президентів України та Росії - я думаю, про це говорити не будуть, але мені здається, що там обговорюються такі варіанти... Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні - все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречний в такому форматі насправді, але міркування можуть бути", - сказав Чалий в ефірі телеканалу Україна 24.

Зазначимо, раніше прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський цього року планує знову відвідати США. Новий візит, як очікується, відбудеться вже в кінці вересня.

читайте також"Зрада" або капітуляція: експерт назвав ризики зустрічі Зеленського і ПутінаНикифоров повідомив, що Зеленський їде в Нью-Йорк, щоби взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

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Як відомо, 14 вересня Генасамблея ООН відкриє свою 76-ту сесію. Загальні дебати ГА ООН проходитимуть з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

Зустріч Зеленського і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повністю готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі та готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба.

Раніше прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського цього року навряд чи відбудеться, оскільки має бути добре підготовлена. Також він сказав, що в Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.