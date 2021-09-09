Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

Чалый рассказал, где может пройти встреча Зеленского и Путина / УНИАН

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, сессия которой вскоре стартует в Нью-Йорке. Такое мнение озвучил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Он отметил, что пока неизвестно, будет ли хозяин Кремля принимать участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"По поводу встречи президентов Украины и России - я думаю, об этом говорить не будут, но мне кажется, что там обсуждаются такие варианты... Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни - все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть", - сказал Чалый в эфире телеканала Украина 24.

Отметим, ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский в этом году планирует снова посетить США. Новый визит, как ожидается, состоится уже в конце сентября.

Читайте также"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и ПутинаНикифоров сообщил, что Зеленский едет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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Как известно, 14 сентября Генассамблея ООН откроет свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Встреча Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена. Также он сказал, что в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.