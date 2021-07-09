Зеленський призначив нового прессекретаря: що відомо про Сергія Никифорова

Новий прес-секретар Зеленського / Україна 24

Новим прессекретарем президента України Володимира Зеленського офіційно став Сергій Никифоров.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу глави держави.

"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - йдеться в тексті указу.

Водночас глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прессекретаря. Тобто сьогодні Мендель офіційно покинула цей пост.

Що відомо про нового прессекретаря Зеленського

Сергій Никифоров закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

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На початку кар'єри працював на телеканалах К-1 і 24. За сімейними обставинами змушений був повернутися до Кривого Рогу, де влаштувався на місцевий канал Рудана.

У 2011 році працював на міжнародному телеканалі Euronews.

До призначення в Офіс президента він працював телеведучим на телеканалі Україна 24.

"Зараз зі мною відбувається саме те, що називають "вийти із зони комфорту". Я змінив зрозумілу мені роботу, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими. Зізнаюся, трохи страшно. Але застрибую в усе це головою вперед. І, як винагорода за ризик, очікую отримати унікальний досвід", - сказав Сергій Никифоров , передає Сьогодні.

Сергій Никифоров – дипломований журналіст. Він закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Чому пішла Юлія Мендель - про що раніше повідомляв Главред:

Попередній прессекретар Зеленського Юлія Мендель неодноразово піддавалася атакам хейтерів через свої висловлювання, а також скаржилася на жорсткий графік.

Мендель пропрацювала з Зеленським з літа 2019 року - практично з самого початку його приходу в Офіс президента. Про те, що Мендель хоче залишити свій пост стало відомо в квітні цього року.

Однак на цьому її кар'єра в президентських кулуарах не закінчиться. Вона співпрацюватиме у справах глави держави з іноземними ЗМІ.