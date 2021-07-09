Зеленский назначил нового пресс-секретаря: что известно о Сергее Никифорове

Новый пресс-секретарь Зеленского / Украина 24

Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского официально стал Сергей Никифоров.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа.

В то же время глава государства издал указ об увольнении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря. То есть сегодня Мендель официально покинула этот пост.

Что известно о новом пресс-секретаре Зеленского

Сергей Никифоров закончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

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В начале карьеры работал на телеканалах К-1 и 24. По семейным обстоятельствам вынужден был вернуться в Кривой Рог, где устроился на местный канал Рудана.

В 2011 году работал на международном телеканале Euronews,

До назначения в Офис президента он работал телеведущим на телеканале Украина 24.

"Сейчас со мной происходит именно то, что называют "выйти из зоны комфорта". Я изменил понятную мне работу, удобный график и спокойную жизнь на большое приключение со многими неизвестными. Признаюсь, немного страшно. Но запрыгиваю во все это головой вперед. И, как вознаграждение за риск, ожидаю получить уникальный опыт", – сказал Сергей Никифоров, передает Сегодня.

Сергей Никифоров – дипломированный журналист. Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Почему ушла Юлия Мендель - о чем ранее сообщал Главред:

Предыдущий пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель неоднократно поддавалась атакам хейтеров из-за своих высказываний, а также жаловалась на жесткий график.

Мендель проработала с Зеленским с лета 2019 года - практически с самого начала его прихода в Офис президента. О том, что Мендель хочет покинуть свой пост стало известно в апреле этого года.

Однако на этом ее карьера в президентских кулуарах не закончится. Она будет сотрудничать по делам главы государства с иностранными СМИ.