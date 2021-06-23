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Новым президентским пресс-секретарем станет телеведущий, - СМИ

23 июня 2021, 17:43
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В Офисе президента просочились подробности единственной оставшейся кандидатуры на пост пресс-секретаря Зеленского.

Никифоров
Стать президентским пресс-секретарем Никифорову предложили в ОП / Скриншот

Новым пресс-аташе президента Украины Владимира Зеленского станет телеведущий канала Украина 24 Сергей Никифоров. Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в ОП.

Отмечается, что о победе Никифорова вскоре заговорят официально.

Известно, что до Украины 24 ведущий работал на европейском телеканале Euronews.

По его словам, личную инициативу на данную должность он не проявлял. Стать пресс-секретарем Никифорову предложили в ОП.

Читайте такжеУ Зеленского пояснили, почему Мендель еще работает пресс-секретарем президентаКак писали СМИ, кроме этой кандидатуры в ОП рассматривали кандидатуру бывшего журналиста Александра Бондаренко. В целом в конкурсе принимали участие 70 желающих стать рука об руку с президентом. Но во "второй тур" прошли только десять, а на личное собеседование с главой государства, которое, кстати, проходило в закрытом режиме, попали только двое.

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Кто такой Никифоров:

Новостному ведущему канала Украина 24 35 лет. Исходя из фото в Instagram, у него есть двое детей.

На последнем месте он начал работу в декабре 2019 года. С осени 2020 года вел утреннее шоу Ранок чемпіонів.

До этого Никифоров длительное время работал на канале Euronews в Лионе и много общался с представителями разных стран.

Также известно, что в 2007−2011 годах он был корреспондентом телеканале Перший національний.

А еще ранее - корреспондентом городского криворожского телеканала Рудана, корреспондентом информационного канала 24 и канала К1.

Никифоров – дипломированный журналист. Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Почему ушла Мендель:

Предыдущий пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель неоднократно поддавалась атакам хейтеров из-за своих высказиваний, а также жаловалась на жесткий график. Она проработала с Зеленским с лета 2019 года - практически с самого начала его руководства Украиной. О том, что Мендель хочет покинуть свой пост стало известно в апреле этого года.

Однако на этом ее карьера в президентских кулуарах не закончится. Она будет сотрудничать по делам главы государства с иностранными СМИ.

Владимир Зеленский пресс-секретарь Украина
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