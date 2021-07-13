Зеленський назвав кандидата на посаду Авакова

Дениса Монастирського висувають на посаду міністра МВС / РБК-Україна

До Верховної Ради на засідання фракції Слуга народу, після заяви про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, прибули президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомив нардепа від Слуги народу Олександра Качуру, глава держави запропонував посаду міністра МВС нардепу Денису Монастирському.

"Почалося засідання фракції. Присутній президент і прем'єр. Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра МВС", - повідомив нардеп у Telegram.

Денис Монастирський є народним депутатом від Слуги народу та головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Цю інформацію підтвердив і екснардеп Сергій Лещенко.

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Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук підтвердила, що голосування у Верховній Раді щодо відставки Арсена Авакова, який написав заяву про звільнення, а також за кандидатуру на пост глави МВС України Дениса Монастирського пройде в четвер, 15 липня.

Як повідомляли джерела в різних ЗМІ, заміну Арсену Авакову вибирають з двох кандидатів.

Ймовірні кандидати - Денис Монастирський та Олександр Бакумов.

Вона зазначила, що фракція Слуга народу підтримала кандидатуру Монастирського на пост глави МВС.

"Фракція підтримуватиме його кандидатуру", - уточнила нардеп.

Хто такий Денис Монастирський

Зараз Денис Монастирський обіймає посаду голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Це його перша каденція в якості народного депутата. На парламентських виборах 2019 Денис Монастирський був обраний до парламенту за списком партії Слуга народу, № 19 у списку.

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 року в Хмельницькому.

Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління і права, а також Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук.

Викладав у Хмельницькому університеті управління і права, очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз.

У Верховній Раді VIII скликання працював помічником-консультантом у народного депутата Антона Геращенка.

Був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань за квотою Кабінету Міністрів України.

Автор і співавтор 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників ("Нормотворчість в юридичних клініках", "Правознавство" і "Правовий лист"), а також близько 70 законопроектів, поданих до Верховної Ради.

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