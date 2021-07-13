Зеленский назвал кандидата на должность Авакова

Дениса Монастырского выдвигают на должность министра МВД / РБК-Украина

В Верховную раду на заседание фракции Слуга народа, после заявления об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, прибыли президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщил нардепа от Слуги народа Александра Качуру, глава государства предложил должность министра МВС нардепу Денису Монастырскому.

"Началось заседание фракции. Присутствует президент и премьер. Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра МВД", - сообщил нардеп в Telegram.

Денис Монастырский является народным депутатом от Слуги народа и главой комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Эту информацию подтвердил и экс-нардеп Сергей Лещенко.

Реклама

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук подтвердила, что голосование в Верховной Раде по отставке Арсена Авакова, написавшего заявление об увольнении, а также за кандидатуру на пост главы МВД Украины Дениса Монастырского пройдет в четверг, 15 июля.

Как сообщали источники в разных СМИ, замену Арсену Авакову выбирают из двух кандидатов.

Вероятные кандидаты – Денис Монастырский и Александр Бакумов.

Она отметила, что фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД.

"Фракция будет поддерживать его кандидатуру", - уточнила нардеп.

Кто такой Денис Монастырский

Денис Монастырский - председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

В прошлом созыве Верховной Рады был помощником Антона Геращенко - советника главы МВД и ближайшего соратника Авакова.

Новость дополняется...