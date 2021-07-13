Зеленский назвал кандидата на должность Авакова

Глава государства предложил должность нардепу Денису Монастырскому.
В Верховную раду на заседание фракции Слуга народа, после заявления об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, прибыли президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщил нардепа от Слуги народа Александра Качуру, глава государства предложил должность министра МВС нардепу Денису Монастырскому.
"Началось заседание фракции. Присутствует президент и премьер. Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра МВД", - сообщил нардеп в Telegram.
Денис Монастырский является народным депутатом от Слуги народа и главой комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Эту информацию подтвердил и экс-нардеп Сергей Лещенко.
Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук подтвердила, что голосование в Верховной Раде по отставке Арсена Авакова, написавшего заявление об увольнении, а также за кандидатуру на пост главы МВД Украины Дениса Монастырского пройдет в четверг, 15 июля.
Как сообщали источники в разных СМИ, замену Арсену Авакову выбирают из двух кандидатов.
Вероятные кандидаты – Денис Монастырский и Александр Бакумов.
Она отметила, что фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД.
"Фракция будет поддерживать его кандидатуру", - уточнила нардеп.
Кто такой Денис Монастырский
Денис Монастырский - председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.
В прошлом созыве Верховной Рады был помощником Антона Геращенко - советника главы МВД и ближайшего соратника Авакова.
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