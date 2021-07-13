СМИ назвали кандидатов на должность Авакова и рассказали об отставке еще двух министров

Верховная Рада может в четверг принять отставку Авакова / УНИАН

После отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на его должность рассматриваются как минимум два кандидата.

Как сообщает РБК-Украина, оба кандидата являются нардепами от Слуги народа.

По словам источника, одним из кандидатов является глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Вторым - глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.

Известно, что вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова ВР рассмотрит в четверг, 15 июля.

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Но, кроме отставки Авакова, ожидается еще отставка двух министров. Президент Украины Владимир Зеленский собирает депутатов фракции Слуга народа на большое закрытое совещание, сообщает ZN.UA.

По данным источников, встреча запланирована только на субботу, 17 июля.

В Слуге народа сообщили, что на фракции будет два кадровых обсуждения. Речь идет о замене министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Также на повестке дня обсуждение претензий, которые существуют к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

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Назначение секретаря СНБО Данилова главой МВД

Издание НВ 13 июля в своем новом материале со ссылкой на собственные источники сообщило, что на Банковой намерены назначить секретаря СНБО Алексея Данилова на пост министра внутренних дел.

В СНБО не подтвердили, однако и не опровергли такие сведения. В силовом ведомстве только уточнили, что на данный момент не могут сказать ничего конкретного.

Алексей Данилов лично проигнорировал соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, известно, что на пост главы МВД также рассматривается кандидатура Александра Ефименко, который во времена Януковича был заместителем главы УМВД в Херсонской области.