"Зеленський - дурилюд": в українських ЗМІ пронеслася фейкова заява Байдена

Джо Байден / Reuters

1 квітня року низка українських ЗМІ опублікувала інформацію із заголовком "Байден: Зеленський мене обдурив і скоро за це заплатить" і посиланням на авторитетне американське видання The Washington Post в якості джерела. Причому гіперпосилання в тексті вело не на конкретний матеріал, відео або новину ресурсу, а на його заголовну сторінку.

Немає ніяких підтверджень, що Байден говорив що-небудь про Зеленського в такому дусі. Не написали про це й інші зарубіжні ресурси.

Одним з перших українських ресурсів, який опублікував цю інформацію з таким заголовком, став якийсь портал з назвою БЕЗцензор альтернативні новини України

Сам опублікований текст частково скопійований з проставленням інших прізвищ з реального і резонансного інтерв'ю Джо Байдена, яке той нещодавно дав виданню АВС News. Зокрема, тоді президент США на запитання журналіста "чи вважає він Володимира Путіна вбивцею" відповів "так" і заявив, що той" заплатить", пообіцявши, що "скоро всі побачать це".

читайте такожКулеба пояснив американським ЗМІ, чому Байден не дзвонить Зеленському

А опублікований текст під заголовком "Байден: Зеленський мене обдурив і скоро за це заплатить" виглядає зовсім інакше.

Відповідаючи на питання, якими будуть ці наслідки, Байден сказав: "Скоро ви це побачите". Президент зазначив, що "не дуже добре" знає Зеленського.

""Президент Сполучених Штатів на питання про те, чи вважає він президента України Володимира Зеленського дурилюд, відповів ствердно [...] український президент Володимир Зеленський зіткнеться з наслідками у зв'язку з тим, що він приймає неправильні рішення і при цьому обманює адміністрацію Сполучених Штатів. Відповідаючи на питання, якими будуть ці наслідки, Байден сказав: "Скоро ви це побачите"", ‒ йдеться в тексті.

Президент зазначив, що "не дуже добре" знає Зеленського. Відповідаючи на питання, чи вважає він, що Зеленський є дурилюдом, Байден заявив: "Я так думаю". У той же час він підкреслив, що не має наміру згортати підтримку Україні".

Як кажуть експерти, є всі ознаки того, що даний текст є чисто першоквітневою фейковою новиною.

читайте такожУ США чекають реакції Зеленського на гучну заяву Байдена про Путіна

Чому Байден не телефонує Зеленському: версії