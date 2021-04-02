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"Зеленский - обманщик": в украинских СМИ пронеслось фейковое заявление Байдена

2 апреля 2021, 14:42
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Украинские средства массовой информации распространили текст, в котором президент США Байден якобы наговорил множество нелицеприятных вещей о главе Украины.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

1 апреля года ряд украинских СМИ опубликовал информацию с заголовком "Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит" и ссылкой на авторитетное американское издание The Washington Post в качестве источника. Причем гиперссылка в тексте вела не на конкретный материал, видео или новость ресурса, а на его заглавную страницу.

Нет никаких подтверждений, что Байден говорил что-либо про Зеленского в таком духе. Не написали об этом и другие зарубежные ресурсы.

Одним из первых украинских ресурсов, который опубликовал эту информацию с таким заголовком, стал некий портал с названием БЕЗцензор альтернативные новости Украины

Сам опубликованный текст частично скопирован с проставлением других фамилий из реального и резонансного интервью Джо Байдена, которое тот недавно дал изданию АВС News. В частности, тогда президент США на вопрос журналиста "считает ли он Владимира Путина убийцей" ответил "да" и заявил, что тот "заплатит", пообещав, что "скоро все увидят это".

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А опубликованный текст под заголовком "Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит" выглядит совсем иначе.

Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: "Скоро вы это увидите". Президент отметил, что "не очень хорошо" знает Зеленского.

""Президент Соединенных Штатов на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно […] Украинский президент Владимир Зеленский столкнется с последствиями в связи с тем, что он принимает неправильные решения и при этом обманывает администрацию Соединенных Штатов", ‒ говорится в тексте.

Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: "Скоро вы это увидите". Президент отметил, что "не очень хорошо" знает Зеленского. Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: "Я так думаю". В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украины.

Как говорят эксперты, есть все признаки того, что данный текст является чисто первоапрельской фейковой новостью.

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Почему Байден не звонит Зеленскому: версии

  • The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому. Новая администрация США затягивает с организацией первого разговора лидеров двух стран, пытаясь побудить Зеленского бороться с коррупцией в Украине.
  • Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса выдвинул свою версию, почему Байден до сих пор не созвонился с Владимиром Зеленским. По его словам, демократы, в отличие от Трампа, слишком хорошо осведомлены о ситуации в Украине, потому у Киева в этот раз "включить дурочку" не получится.
Владимир Зеленский Джо Байден фейки новости Украины
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