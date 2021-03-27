Зеленський пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський опублікував роз'яснення щодо скасування указів часів Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

За словами нинішнього глави держави, він скасував укази Януковича щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна в рамках ревізії всіх рішень колишнього президента-втікача, ініційованої Радою нацбезпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє пресслужба президента.

"На минулому засіданні РНБО, серед іншого, ухвалили рішення про аудит всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Йдеться про два укази Януковича - від 14 травня і 17 вересня 2013 року Про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича і Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовані. Зазначені особи можуть вирушати на заслужений відпочинок", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що "якщо є тижні, коли не відбувається засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які впродовж довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитися і спати спокійно".

Які ще укази підписав Зеленський

Крім того, Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовані ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове і буде опубліковано незабаром", - сказав президент.

Також Зеленський повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже в 2021 році будуть проведені перевірки всіх суб'єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами і не почали видобуток корисних копалин, насамперед нафти і газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

"Рішення РНБО - це не гучні декларації. Кожне слово з них вже має або незабаром матиме реальні, в основному неприємні юридичні наслідки для низки фізичних і юридичних осіб", - підкреслив Зеленський.

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