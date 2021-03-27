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Зеленський пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ

27 березня 2021, 14:08
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Президент заявив, що рішення РНБО - це не гучні декларації, та анонсував нові "неприємні юридичні наслідки для низки фізичних і юридичних осіб".

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський опублікував роз'яснення щодо скасування указів часів Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

За словами нинішнього глави держави, він скасував укази Януковича щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна в рамках ревізії всіх рішень колишнього президента-втікача, ініційованої Радою нацбезпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє пресслужба президента.

"На минулому засіданні РНБО, серед іншого, ухвалили рішення про аудит всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Йдеться про два укази Януковича - від 14 травня і 17 вересня 2013 року Про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича і Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовані. Зазначені особи можуть вирушати на заслужений відпочинок", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що "якщо є тижні, коли не відбувається засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які впродовж довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитися і спати спокійно".

Які ще укази підписав Зеленський

Крім того, Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовані ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове і буде опубліковано незабаром", - сказав президент.

Також Зеленський повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже в 2021 році будуть проведені перевірки всіх суб'єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами і не почали видобуток корисних копалин, насамперед нафти і газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

"Рішення РНБО - це не гучні декларації. Кожне слово з них вже має або незабаром матиме реальні, в основному неприємні юридичні наслідки для низки фізичних і юридичних осіб", - підкреслив Зеленський.

Справа Тупицького - про що повідомлялося раніше:

  • 28 грудня 2020 року голова КСУ Олександр Тупицький був викликаний на допит до Генпрокуратури з метою вручення йому підозри у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Тупицький на виклик не з'явився, після чого Офіс генпрокурора звернувся до президента Володимира Зеленського з клопотанням про тимчасове відсторонення судді від займаної посади у зв'язку з кримінальним провадженням.
  • 29 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський за підсумками позачергового засідання РНБО підписав указ, згідно з яким голова КСУ Олександр Тупицький тимчасово відсторонюється від виконання своїх повноважень на 2 місяці.
  • 5 січня в КСУ провели засідання і зробили заяву про те, що Зеленський не мав права на відсторонення Тупицького. Згідно з версією інстанції, відсторонити голову Конституційного суду можна лише в разі відсторонення судді, його затримання або взяття під варту.
  • 3 лютого стало відомо, що Верховний Суд відмовився порошувати провадження щодо законності відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду.
  • 27 березня президент Володимир Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента Януковича від 2013 року Про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Володимир Зеленський КСУ Віктор Янукович новини України Олександр Тупицький
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