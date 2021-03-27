Зеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ

Президент заявил, что решения СНБО - это не громкие декларации, и анонсировал новые "неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц".
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал разъяснение относительно отмены указов времен Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
По словам нынешнего главы государства, он отменил указы Януковича в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина в рамках ревизии всех решений бышего президента-беглеца, инициированной Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба президента.
"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых ", - заявил Зеленский.
Он отметил, что "если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".
Какие еще указы подписал Зеленский
Кроме того, Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.
"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - сказал президент.
Также Зеленский сообщил о подписании указа о введении в действие решения СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.
"Решение СНБО - это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц", - подчеркнул Зеленский.
Дело Тупицкого – о чем сообщалось ранее:
- 28 декабря 2020 года глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
- 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
- 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.
- 3 февраля стало известно, что Верховный Суд отказался открывать производство относительно законности отстранения Александра Тупицкого от должности главы Конституционного Суда.
- 27 марта президент Владимир Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы президента Януковича от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.