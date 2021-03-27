УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ

27 марта 2021, 14:08
Прослушать новость
Остановить

Президент заявил, что решения СНБО - это не громкие декларации, и анонсировал новые "неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц".

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал разъяснение относительно отмены указов времен Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

По словам нынешнего главы государства, он отменил указы Януковича в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина в рамках ревизии всех решений бышего президента-беглеца, инициированной Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба президента.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых ", - заявил Зеленский.

Он отметил, что "если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".

Какие еще указы подписал Зеленский

Кроме того, Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - сказал президент.

Также Зеленский сообщил о подписании указа о введении в действие решения СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

"Решение СНБО - это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц", - подчеркнул Зеленский.

Дело Тупицкого – о чем сообщалось ранее:

  • 28 декабря 2020 года глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
  • 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
  • 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.
  • 3 февраля стало известно, что Верховный Суд отказался открывать производство относительно законности отстранения Александра Тупицкого от должности главы Конституционного Суда.
  • 27 марта президент Владимир Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы президента Януковича от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Владимир Зеленский КСУ Виктор Янукович новости Украины Александр Тупицкий
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Шмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июняШмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня Дуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалетеДуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалете На переговорах по Донбассу произошел значительный прорывНа переговорах по Донбассу произошел значительный прорыв Россия решила выжидать момент для нападения на УкраинуРоссия решила выжидать момент для нападения на Украину

Последние новости

11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
Реклама
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
Реклама
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
Реклама
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять