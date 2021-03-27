Зеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал разъяснение относительно отмены указов времен Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

По словам нынешнего главы государства, он отменил указы Януковича в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина в рамках ревизии всех решений бышего президента-беглеца, инициированной Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба президента.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых ", - заявил Зеленский.

Он отметил, что "если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".

Какие еще указы подписал Зеленский

Кроме того, Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - сказал президент.

Также Зеленский сообщил о подписании указа о введении в действие решения СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

"Решение СНБО - это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц", - подчеркнул Зеленский.

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