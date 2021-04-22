Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України

Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення РФ про відведення своїх військ від кордонів України.

Зменшення числа військ РФ на кордоні України знижує напруженість, написав глава держави в Twitter.

Президент також подякував міжнародним партнерам України за допомогу у врегулюванні ситуації на кордоні.

"Україна завжди напоготові, але вітає будь - які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації в Донбасі", - зазначив Зеленський і додав, що Україна хоче миру.

Президент також прикріпив до посту хештег #Stronger Together (разом ми сильніші).

Відведення військ РФ від кордонів України: