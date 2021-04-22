Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України

Зменшення числа військ РФ на кордоні України знижує напруженість, підкреслив глава держави
Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення РФ про відведення своїх військ від кордонів України.
Зменшення числа військ РФ на кордоні України знижує напруженість, написав глава держави в Twitter.
Президент також подякував міжнародним партнерам України за допомогу у врегулюванні ситуації на кордоні.
"Україна завжди напоготові, але вітає будь - які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації в Донбасі", - зазначив Зеленський і додав, що Україна хоче миру.
Президент також прикріпив до посту хештег #Stronger Together (разом ми сильніші).
Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
Автор: Олексій Тичина