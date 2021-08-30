Зеленський передасть Байдену списки полонених та зниклих безвісти - Денісова

Зеленський везе Байдену списки полонених українців / Reuters

Лідер українців Володимир Зеленський відвезе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі та в Криму, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в ефірі телеканалу Україна 24.

Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їхнього повернення та обміну.

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент повезе до Америки", - сказала вона

Денісова вважає, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їхнє повернення і обмін.

Переговори Зеленського і Байдена-про що раніше писав Главред:

Офіційну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона в Білому домі зробили 21 липня.

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Одними з головних тем переговорів лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть відбутися на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США і Німеччини по Північному потоку-2.

Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах по Донбасу.

21 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба поговорив по телефону із Заступником Державного секретаря США Вікторією Нуланд-сторони обговорили низку питань, у тому числі підготовку візиту українського президента до Вашингтона.