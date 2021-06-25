Зеленський підтримав рішення РНБО у розвитку авіабудування в Україні: документ введено в дію

У планах-виведення продукції вітчизняного авіабудування на зовнішній ринок / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня "про розвиток авіабудівної галузі України".

Відповідний указ опублікований на сайті ОП. З цього дня він вступає в силу.

Що передбачає рішення РНБО

Згідно з документом, Кабмін протягом місяця зобов'язаний актуалізувати план заходів з реалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування строком до 2030 року.

Серед обов'язкових пунктів стратегії:

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розвиток виробничого, конструкторського, науково-дослідного та кадрового потенціалу, створення виробництва конкурентоспроможної авіаційної техніки, зокрема шляхом укладення угод про стратегічне співробітництво з іноземними партнерами у сфері авіабудування та інших засобів з просування продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішніх ринках;

удосконалення організаційної структури управління авіабудівною галуззю;

вжиття заходів щодо імпортозаміщення в літакобудівній та вертольотобудівній галузях.

Крім цього, протягом місяця уряд має підготувати пакет законопроектів для підтримки авіабудівної галузі в Україні.

Також у документі йдеться про прискорення реалізації моделі корпоративного управління через акціонування державних підприємств, що працюють у даній сфері.

Міноборони зобов'язане скласти план з питань включення до Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки завдань з оновлення парку літаків і вертольотів, у тому числі бойових літаків, вертольотів, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів, військово-транспортних літаків Ан-74 і Ан-178.

Нагадаємо, 24 червня Володимир Зеленський підписав указ про запуск рішення РНБО, яке передбачає введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб. у списках опинилися чиновники і бізнесмени, яких вважають оточенням російського глави держави Володимира Путіна. Серед них брати Ротенберги, Олег Дерипаска, Віктор Золотов, Олексій Міллер і Олександр Жаров.

Як повідомляється на сайті глави держави, указ президента № 266/2021 передбачає блокування активів вищевказаних осіб на території України із забороною на виведення капіталів за межі української держави.

Крім цього, в підсанкційний список потрапили 55 банків і фінкомпаній, зареєстрованих в РФ і працюють на території анексованого Криму і окупованих територій Донбасу. Їх активи заблоковані, а видача кредитів і приваізація заборонені.

Відповідне рішення РНБО розглядала 18 червня.