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Зеленский поддержал решение СНБО в развитии авиастроения в Украине: документ введен в действие

25 июня 2021, 11:26
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К 2030 году в Украине планируют существенно изменить авиастроительную отрасль и продвигать ее продукцию на внешних рынках.

Зеленский
В планах - выведение продукции отечественного авиастроения на внешний рынок / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня "О развитии авиастроительной отрасли Украины".

Соответствующий указ опубликован на сайте ОП. С этого дня он вступает в силу.

Что предусматривает решение СНБО

Согласно документу, Кабмин в течение месяца обязан актуализировать план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения сроком до 2030 года.

Среди обязательных пунктов Стратегии:

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  • развитие производственного, конструкторского, научно-исследовательского и кадрового потенциала, создание производства конкурентоспособной авиационной техники, в частности путем заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения и других средств по продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках;
  • совершенствование организационной структуры управления авиастроительной отраслью;
  • принятие мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительное отраслях.

Кроме этого, в течение месяца правительство должно подготовить пакет законопроектов для поддержки авиастроительной отрасли в Украине.

Также в документе говорится об ускорении реализации модели корпоративного управления через акционирование государственных предприятий, работающих в данной сфере.

Минобороны обязано составить план по вопросам включения в Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Напомним, 24 июня Владимир Зеленский подписал указ о запуске решения СНБО, которое предполагает введение санкций против юридических и физических лиц. В списках оказались чиновники и бизнесмены, которых считают окружением российского главы государства Владимира Путина. Среди них братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Виктор Золотов, Алексей Миллер и Александр Жаров.

Как сообщается на сайте главы государства, указ президента № 266/2021 предполагает блокировку активов вышеуказанных лиц на территории Украины с запретом на выведение капиталов за пределы украинского государства.

Кроме этого, в подсанкционный список попали 55 банков и финкомпаний, зарегистрированных в РФ и работающих на территории аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Их активы заблокированы, а выдача кредитов и приваизация запрещены.

Соответствующее решение СНБО рассматривал 18 июня.

Владимир Зеленский Госавиаслужба новости Украины
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