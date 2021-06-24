Украина указом Зеленского ударила санкциями по окружению Путина

В списки СНБО попали одни из самых влиятельных чиновников и бизнесменов России.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запуске решения СНБО, которое предполагает введение санкций против юридических и физических лиц. В списках оказались чиновники и бизнесмены, которых считают окружением российского главы государства Владимира Путина. Среди них братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Виктор Золотов, Алексей Миллер и Александр Жаров.
Как сообщается на сайте главы государства, указ президента № 266/2021 предполагает блокировку активов вышеуказанных лиц на территории Украины с запретом на выведение капиталов за пределы украинского государства.
Окружение Путина в санкционных списках Украины
- Аркадий Ротенберг (бизнесмен)
- Борис Ротенберг (бизнесмен)
- Олег Дерипаска (бизнесмен)
- Алексей Миллер – глава Газпрома
- Александр Жаров – гендиректор Газпром-Медиа Холдинг
- Виктор Золотов – командующий Росгвардии
Срок действия санкций – 3 года.Читайте такжеЗеленский ударил санкциями по российским СМИ
Напомним, в четверг, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №264/2021, который запускает принятое на базе СНБО решение о продлении сроком на 3 года санкций против российских банков и других финансовых учреждений. Среди них – Газпром Банк, Сбербанк России, а также банковские учреждения так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса
- СНБО 18 июня принял решение о запуске санкций против ряда физических и юридических лиц, среди которых оказались бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ограничения в отношении Фирташа введены из-за его титанового бизнеса и поставок сырья для нужд российских военных предприятий.
- Санкции против Фукса, как уточнил Данилов, связаны с деятельностью компании Голден деррик.
- Адвокат Фирташа Лэнни Дэвис сказал, что бизнесмен не согласен с обвинениями, а о решении СНБО он проинформирован не был.
- Фукс отрицает свою причастность к Голден деррик и планирует судиться с секретарем СНБО Даниловым.
- 24 июня президент Зеленский подписал указ о запуске решения СНБО, после чего активы Фирташа и Фукса на территории Украины заблокировали.