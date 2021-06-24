Украина указом Зеленского ударила санкциями по окружению Путина

Зеленский запустил решение СНБО о санкциях 24 июня / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запуске решения СНБО, которое предполагает введение санкций против юридических и физических лиц. В списках оказались чиновники и бизнесмены, которых считают окружением российского главы государства Владимира Путина. Среди них братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Виктор Золотов, Алексей Миллер и Александр Жаров.

Как сообщается на сайте главы государства, указ президента № 266/2021 предполагает блокировку активов вышеуказанных лиц на территории Украины с запретом на выведение капиталов за пределы украинского государства.

Окружение Путина в санкционных списках Украины

Аркадий Ротенберг (бизнесмен)

Борис Ротенберг (бизнесмен)

Олег Дерипаска (бизнесмен)

Алексей Миллер – глава Газпрома

Александр Жаров – гендиректор Газпром-Медиа Холдинг

Виктор Золотов – командующий Росгвардии

Срок действия санкций – 3 года.Читайте такжеЗеленский ударил санкциями по российским СМИ

Напомним, в четверг, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №264/2021, который запускает принятое на базе СНБО решение о продлении сроком на 3 года санкций против российских банков и других финансовых учреждений. Среди них – Газпром Банк, Сбербанк России, а также банковские учреждения так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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