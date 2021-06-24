Полсотни банков и финкомпаний: Зеленский продлил санкции против России

Ограничения введены сроком на три года согласно решению Совета национальной безопасности и обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжил срок действия санкций против ряда российских банкой и финансовых учреждений еще на три года. Соответствующий указ №264/2021 появился на сайте ОП. Речь идет о 55 банках и финансовых учреждениях, в отношении которых вводится ограничения.
Таким образом глава государства ввел в действие решение СНБО от 18 мая текущего года, в котором говорилось об ограничениях для компаний зарегистрированных в РФ, однако которые ведут свою деятельность в Украине - в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кто попал в черный список:
- "Сбербанк Росссии";
- "Газпром Банк";
- так называемый "Центральный Республиканский Банк ДНР"; так называемый "Государственный банк ЛНР";
- "Севастопольский морской банк"; Банк Москвы ";
- "Агроинвестицийний коммерческий банк";
- "БайкалБанк";
- "Верхневолжская";
- "Газпром Банк";
- "Генбанка";
- "Джаст Банк";
- "Инвестиционно Капитал";
- "Инвестрастбанк" и другие.
Отдельным пунктом в Указе говорится о персональных санкциях касательно Лидии и Александра Анненковых, которые являются основателями АО "Севастопольский морской банк" и Романа Святого - судебного пристава исполнителя так нзываемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым".
Что предусматривают санкции:
- Блокирование активов
- Запрет на выдачу кредитов и финансовую помощь
- Запрет на приобретение ценных бумаг
- Запрет посещать Украину
- Запрет на участие в приватизации
Напомним, глава государства также ввел санкции против ряда физических и юридических лиц. Среди них – украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.
Какие ограничения коснутся олигархов:
- Блокировка активов
- Ограничение проведения торговых операций
- Прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок
- Запрет на вывод капиталов за пределы Украины
- Аннулирование лицензий на пользование недрами
- Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества
Данное решение было принято на заседании СНБО 18 мая текущего года.