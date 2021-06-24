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Полсотни банков и финкомпаний: Зеленский продлил санкции против России

24 июня 2021, 18:17
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Ограничения введены сроком на три года согласно решению Совета национальной безопасности и обороны.

Санкции против России
Санкции против России / gettyimages

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил срок действия санкций против ряда российских банкой и финансовых учреждений еще на три года. Соответствующий указ №264/2021 появился на сайте ОП. Речь идет о 55 банках и финансовых учреждениях, в отношении которых вводится ограничения.

Таким образом глава государства ввел в действие решение СНБО от 18 мая текущего года, в котором говорилось об ограничениях для компаний зарегистрированных в РФ, однако которые ведут свою деятельность в Украине - в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кто попал в черный список:

  • "Сбербанк Росссии";
  • "Газпром Банк";
  • так называемый "Центральный Республиканский Банк ДНР"; так называемый "Государственный банк ЛНР";
  • "Севастопольский морской банк"; Банк Москвы ";
  • "Агроинвестицийний коммерческий банк";
  • "БайкалБанк";
  • "Верхневолжская";
  • "Газпром Банк";
  • "Генбанка";
  • "Джаст Банк";
  • "Инвестиционно Капитал";
  • "Инвестрастбанк" и другие.

Отдельным пунктом в Указе говорится о персональных санкциях касательно Лидии и Александра Анненковых, которые являются основателями АО "Севастопольский морской банк" и Романа Святого - судебного пристава исполнителя так нзываемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым".

Что предусматривают санкции:

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  • Блокирование активов
  • Запрет на выдачу кредитов и финансовую помощь
  • Запрет на приобретение ценных бумаг
  • Запрет посещать Украину
  • Запрет на участие в приватизации

Напомним, глава государства также ввел санкции против ряда физических и юридических лиц. Среди них – украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

Какие ограничения коснутся олигархов:

  • Блокировка активов
  • Ограничение проведения торговых операций
  • Прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок
  • Запрет на вывод капиталов за пределы Украины
  • Аннулирование лицензий на пользование недрами
  • Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества

Данное решение было принято на заседании СНБО 18 мая текущего года.

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