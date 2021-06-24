Полсотни банков и финкомпаний: Зеленский продлил санкции против России

Санкции против России / gettyimages

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил срок действия санкций против ряда российских банкой и финансовых учреждений еще на три года. Соответствующий указ №264/2021 появился на сайте ОП. Речь идет о 55 банках и финансовых учреждениях, в отношении которых вводится ограничения.

Таким образом глава государства ввел в действие решение СНБО от 18 мая текущего года, в котором говорилось об ограничениях для компаний зарегистрированных в РФ, однако которые ведут свою деятельность в Украине - в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кто попал в черный список:

"Сбербанк Росссии";

"Газпром Банк";

так называемый "Центральный Республиканский Банк ДНР"; так называемый "Государственный банк ЛНР";

"Севастопольский морской банк"; Банк Москвы ";

"Агроинвестицийний коммерческий банк";

"БайкалБанк";

"Верхневолжская";

"Газпром Банк";

"Генбанка";

"Джаст Банк";

"Инвестиционно Капитал";

"Инвестрастбанк" и другие.

Отдельным пунктом в Указе говорится о персональных санкциях касательно Лидии и Александра Анненковых, которые являются основателями АО "Севастопольский морской банк" и Романа Святого - судебного пристава исполнителя так нзываемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым".

Что предусматривают санкции:

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Блокирование активов

Запрет на выдачу кредитов и финансовую помощь

Запрет на приобретение ценных бумаг

Запрет посещать Украину

Запрет на участие в приватизации

Напомним, глава государства также ввел санкции против ряда физических и юридических лиц. Среди них – украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

Какие ограничения коснутся олигархов:

Блокировка активов

Ограничение проведения торговых операций

Прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок

Запрет на вывод капиталов за пределы Украины

Аннулирование лицензий на пользование недрами

Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества

Данное решение было принято на заседании СНБО 18 мая текущего года.